¡Habemus estupendas noticias para los fans de “Evangelion”! Y es que se ha confirmado que Yoko Taro, el creador del videojuego “NieR”, escribirá el próximo anime de la clásica historia. Resulta que el proyecto, anunciado durante el festival por el 30 aniversario de “Neon Genesis Evangelion” en la ciudad japonesa de Yokohama—el lunes 23 de febrero del 2026—, estará a cargo de Studio Khara junto con CloverWorks. Así, se presenta como el “Next Genesis” (el próximo génesis) para la icónica franquicia de Hideaki Anno.

Vale precisar que el anuncio se dio al cierre del evento “EVANGELION:30+; 30th Anniversary of Evangelion”, celebrado en el Yokohama Arena desde el 21 de febrero.

Además, durante la jornada conmemorativa, se proyectó un corto de unos 13 minutos, exclusivo del recinto y centrado en Asuka, que—hasta el momento—no tiene confirmación de estreno global.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL NUEVO ANIME DE “EVANGELION”?

Como mencioné previamente, la gran novedad es que el creador de la saga de videojuegos “NieR”, Yoko Taro, será el responsable de desarrollar la historia y el guion.

Él trabajará acompañado del compositor Keiichi Okabe, también conocido por la música de “NieR”, lo que anticipa una atmósfera oscura y emocional muy marcada.

La dirección, por su parte, recaerá en Kazuya Tsurumaki, veterano de la franquicia y codirector de las películas de “Rebuild of Evangelion”, junto a un equipo de Studio Khara que ya ha trabajado con el creador Hideaki Anno en proyectos previos de la saga.

De esta manera, el nuevo anime combina una mirada externa y arriesgada con la experiencia interna de quienes han definido la imagen moderna de la obra.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA HISTORIA DEL NUEVO ANIME DE “EVANGELION”?

Por ahora, los detalles argumentales son mínimos: solo se sabe que se trata de una serie completamente nueva, sin anuncios de si será un ‘reboot’, una continuación o una reinterpretación.

En ese sentido, todavía no hay sinopsis oficial, ni personajes confirmados, ni indicios de si veremos de nuevo a Shinji, Asuka y Rei tal como los conocemos o en una versión distinta.

Lo que sí está claro es que el proyecto se enmarca en el aniversario 30 del anime original y que se encuentra en proceso de producción.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE PROYECTO PARA LOS FANS DE “EVANGELION”?

Para quienes crecieron con “Evangelion”, la elección de Yoko Taro genera expectativas y dudas a la vez.

Y es que mientras algunos fans consideran que la obra “no necesitaba” otra serie, el historial del creador de “NieR” ha invitado a otros seguidores a confiar en la propuesta.

Además, en una entrevista concedida a Square Enix, Taro confesó que “Evangelion” fue la inspiración detrás de “NieR:Automata” y agregó: “Bueno, todo lo que hago está influenciado por ‘Evangelion’”.

Es decir, podremos ver en pantalla la materialización de las ideas de un verdadero fan de este universo.

Recuerda: aún no hay nada confirmado sobre la fecha de estreno o formato de emisión del anime, por lo que cualquier rumor que surja fuera de los canales oficiales debe tomarse con pinzas y algo de paciencia.

"Ya está anunciado. ¡Haré lo mejor que pueda...!": el mensaje de Yoko Taro al revelarse que escribirá el nuevo anime de "Evangelion" (Foto: @yokotaro / X)

