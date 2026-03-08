¡Habemus estupendas noticias para los fans de “Evangelion”! Resulta que Studio Khara ya liberó en YouTube el cortometraje “EVANGELION 30th Anniversary Special Screening”, una pieza de alrededor de 14 minutos centrada en Asuka que—hasta ahora—solo se había podido ver en el festival “EVANGELION:30+; 30th Anniversary of Evangelion” y que, desde marzo del 2026, puede disfrutarse de forma gratuita a nivel global. Así, pensado como un regalo especial por las tres décadas del anime, este lanzamiento funciona como un primer “bocadito” del nuevo ciclo de proyectos que la franquicia tiene preparado para los próximos años.

Vale precisar que este corto se proyectó por primera vez durante el festival aniversario realizado del 21 al 23 de febrero del 2026 en el Yokohama Arena.

En aquel entonces, se habló de que el material podría mostrarse “en algún formato” más adelante, pero no se garantizó que saliera de ese evento, lo que llevó a muchos fans a asumir que quedaría como contenido exclusivo de Japón.

Poco después de esas funciones, comenzaron a circular grabaciones pirata en redes sociales y Studio Khara inició una campaña activa de derribos.

Sin embargo, un problema con el sistema de denuncias de X hizo que se filtrara temporalmente material en alta calidad, lo que aceleró la decisión de subir el corto de manera oficial.

Y, pese a ese traspié, el lanzamiento legal fue un éxito: el video superó las 3 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, con miles de comentarios de fans recordando cómo descubrieron la serie original.

¿CÓMO VER EL CORTO DE “EVANGELION”?

El cortometraje está disponible de forma gratuita en el canal khara inc. official de YouTube, identificado allí como parte de la programación del 30 aniversario.

El estreno online se llevó a cabo el domingo 8 de marzo del 2026 a las 12:00 a. m. (hora de Japón). Es decir, la mañana del sábado 7 de marzo para quienes viven en América Latina.

Hasta el momento, no se ha revelado durante cuánto tiempo permanecerá disponible en el portal, ni si habrá una edición física más adelante, por lo que la recomendación práctica es verlo cuanto antes en su versión oficial.

Y, tal como te puedes imaginar, esta es la vía legítima para apoyar al estudio tras el problema de las filtraciones.

Puedes disfrutarlo desde este link o, simplemente, darle clic al video debajo de estas líneas.

¿DE QUÉ TRATA EL CORTOMETRAJE DE “EVANGELION”?

La acción del cortometraje se sitúa en el escenario del “Hakone Yumoto Performance Theater”, un pequeño teatro donde se encuentran en escena dos versiones del mismo personaje: Asuka Langley Soryu (del anime de 1995) y Asuka Langley Shikinami (de las películas “Rebuild of Evangelion”).

Allí, las dos Asuka conversan sobre sus traumas y finales poco satisfactorios, mientras se suceden distintas secuencias que reescriben momentos clave de la franquicia: desde batallas contra ángeles hasta posibles futuros románticos... con un tono más lúdico y autorreferencial.

De esta manera, el corto funciona como un tributo a Asuka y a la idea de buscar una versión de la historia donde ella también pueda aspirar a su propia felicidad, en línea con los temas de aceptación y cierre emocional que ya exploraban “End of Evangelion” y “3.0+1.0”.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL CORTOMETRAJE DE “EVANGELION”?

El proyecto cuenta con un equipo de lujo: Hideaki Anno, creador de “Evangelion”, figura acreditado como responsable de la planificación, el guion y la supervisión general del corto.

La dirección recae en Naoyuki Asano, que ya fue director de animación en “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time”, mientras que Kazuya Tsurumaki, Shinji Higuchi e Ikki Todoroki aparecen como supervisores.

Detrás de la producción está Studio Khara, empresa que lleva las riendas de “Evangelion” desde la saga Rebuild, y que—además— coproducirá la nueva serie de la franquicia anunciada en el mismo festival “EVANGELION:30”, en colaboración con CloverWorks.

Shinji Ikari también forma parte del cortometraje especial por el 30° aniversario del anime "Neon Genesis Evangelion" (Foto: Studio Khara)

