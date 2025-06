Desde hace años, he seguido cada temporada de la Fórmula 1 de forma intermitente con la misma emoción con la que espero los grandes estrenos de cine. Así que cuando me enteré de que Brad Pitt estaba filmando una película sobre este deporte, supe que estábamos frente a un proyecto especial. No es común ver a una estrella de su calibre meterse en el mundo de las pistas, y mucho menos en una producción que promete tanta autenticidad y drama a partes iguales.

Lo que hace aún más interesante esta cinta —que lleva por título “F1”— es el equipo que hay detrás. El director Joseph Kosinski, conocido por convertir escenas de acción en verdaderos espectáculos visuales (Top Gun: Maverick), se une al guionista Ehren Kruger para construir una historia que va más allá de las carreras. Aquí hay una mezcla de adrenalina, segundas oportunidades y vínculos humanos profundos. Es cine deportivo, sí, pero también es una historia emocional que cualquiera puede disfrutar.

Y no es casualidad que la producción tenga el respaldo oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil). Esa colaboración, junto con el rol de Lewis Hamilton como productor, le da al proyecto un nivel de realismo pocas veces visto en películas de automovilismo. Las escenas fueron grabadas durante Grandes Premios reales, con autos reales, en circuitos icónicos, y tanto Pitt como su joven coestrella se pusieron al volante para las secuencias clave.

La trama gira en torno a Sonny Hayes, un expiloto de Fórmula 1 interpretado por Brad Pitt, que tras años alejado de las pistas es llamado nuevamente al ruedo. Pero esta vez no como competidor principal, sino como mentor de una joven promesa. Sí, estamos ante una historia de redención, mentoría, rivalidad y mucha velocidad. Lo interesante es que tanto Pitt como su coestrella, Damson Idris, realizaron sus propias secuencias al volante, filmadas durante carreras reales de la F1, lo cual le da a la película un nivel de inmersión sin precedentes.

El estreno oficial en cines de Estados Unidos está programado para el viernes 27 de junio de 2025, coincidiendo estratégicamente con el fin de semana del Gran Premio de Austria. Mientras tanto, en algunos países ya comenzará a proyectarse desde el 25 de junio, incluyendo funciones en IMAX, algo que definitivamente vale la pena si buscas una experiencia audiovisual que te haga sentir dentro del monoplaza.

Y como sé que te estás preguntando quién más aparece en esta producción de Apple Studios y Warner Bros., aquí te dejo el reparto completo, con una descripción de los personajes principales que acompañan a Brad Pitt en esta emocionante película.

ELENCO DE “F1: THE MOVIE” – ACTORES Y PERSONAJES

Brad Pitt como Sonny Hayes

Pitt interpreta a un expiloto ficticio de F1 que alcanzó la fama en los años 90. Tras un grave accidente, se alejó de las grandes pistas, pero su pasión por la velocidad sigue intacta. Cuando su viejo amigo Rubén lo recluta para entrenar a un joven piloto, Sonny se ve obligado a enfrentarse a su pasado y quizá a escribir una nueva historia en el automovilismo.

El actor Brad Pitt como Sonny Hayes en la película "F1" (Foto: Apple Studios)

Damson Idris como Joshua “Noah” Pearce

El talentoso actor británico, conocido por su papel en Snowfall, da vida al joven prodigio de las carreras. Joshua corre para el equipo ficticio APXGP y es entrenado por Hayes. Es ambicioso, rápido y todavía tiene mucho que aprender. Damson, además, realizó sus propias escenas de conducción, lo que le da una autenticidad brutal a su interpretación.

Damson Idris interpreta a Joshua "Noah" Pearce (Foto: Apple Studios)

Kerry Condon como Kate

Condon interpreta a la brillante ingeniera detrás del desarrollo del auto de Pearce. Su personaje, Kate, es meticulosa, apasionada por la tecnología y probablemente tenga una relación cercana (¿o romántica?) con Sonny. Ella, nominada al Óscar por “Las Banshees de Inisherin”, aporta una gran profundidad emocional a un rol que mezcla inteligencia y vulnerabilidad.

Kerry Condon interpreta a Kate en la película "F1" (Foto: Apple Studios)

Javier Bardem como Rubén Cervantes

El ganador del Óscar encarna a Rubén, un viejo amigo de Hayes y dueño del equipo APXGP. Él es quien lo convence de volver al mundo de la F1, esta vez como mentor. Su personaje es carismático, astuto y representa ese punto medio entre lo deportivo y lo empresarial dentro del automovilismo. Ver a Bardem y Pitt juntos en pantalla por primera vez es un gran atractivo.

Javier Bardem interpreta a Rubén Cervantes (Foto: Apple Studios)

Sarah Niles como Bernadette

Niles, a quien probablemente reconozcas de “Ted Lasso”, interpreta a la madre de Joshua. Aunque su papel parece secundario, representa el ancla emocional del joven piloto, aportando humanidad en medio de tanta velocidad y presión. Su presencia nos recuerda que detrás de cada corredor hay una historia personal que lo impulsa a seguir adelante.

Sarah Niles hace de Bernadette en la película (Foto: Apple Studios)

Otros actores y personajes:

Tobias Menzies como Peter Banning

Kim Bodnia como Kaspar Smolinski

Shea Whigham como Chip Hart

Joseph Balderrama como Rico Fazio

Will Merrick como Nickleby

Abdul Salis como Dodge Dowda

Callie Cooke como Jodie

Samson Kayo como Cashman

