Aunque la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene fecha de estreno confirmada, se especula que la segunda parte de The Culling Game podría llegar en algún momento del 2027. A pesar de que se trata de la principal producción de Mappa, no es la única serie en la que el famoso estudio de animación trabaja. “Jimoto Saiko!” y “Fall In Love, You False Angels” son algunos de los proyectos que Mappa prepara para el próximo año. El primero es una adaptación del manga creado por Usagi, mientras que el segundo se basa en una serie de manga escrita e ilustrada por Coco Uzuki. Entonces, ¿qué más se sabe sobre este último?

El manga “Koiseyo Mayakashi Tenshi-domo” comenzó a serializarse en la revista de manga shōjo Dessert de Kodansha en abril de 2023, cuenta con 2,25 millones de copias en circulación, y ganó el premio U-Next 2024 en los Next Manga Awards, así como el 49.º premio Kodansha Manga en la categoría shojo.

“Fall in Love, You False Angels” promete ser una comedia romántica moderna y un duelo psicológico fresco que reinventa las historias clásicas de parejas escolares perfectas. Pero no solo ha generado gran expectativa por la obra en la que se basa, también porque Mappa es conocido por su excelente calidad de animación en obras de acción.

Yasutomo Okamoto (“Chainsaw Man – the Movie: Reze Arc”, “Pluto”, “Rose of Versailles”) se encarga de la dirección del nuevo anime, mientras que Mariko Oka es responsable del diseño de personajes, Yōhei Yamazaki se encarga del guion, y Kensuke Ushio es responsable de la producción musical.

Taito Ban da voz a Toki Ninomae en "Fall In Love, You False Angels", anime que promete una entretenida dinámica de poder (Foto: Mappa)

¿DE QUÉ TRATA “FALL IN LOVE, YOU FALSE ANGELS”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “Las dulces sonrisas de la pareja ‘perfecta’ del consejo estudiantil ocultan personalidades secretas y duras como el acero. Estos ángeles de dos caras compiten por el poder mediante manipulaciones... ¿pero cuánto tardará la rivalidad en dar paso a la atracción?”

“Fall in Love, You False Angels” sigue a dos estudiantes de preparatoria que aparentan ser ángeles perfectos ante todos, pero que en secreto ocultan personalidades totalmente opuestas. Otogi Katsura es conocido como el “Ángel rompecorazones” por su imagen amable y angelical, pero en realidad es insensible y calculadora. En tanto, Toki Ninomae es el vicepresidente de la clase, considerado un joven educado y ejemplar, pero esa no es su verdadera naturaleza.

Cuando descubren sus secretos, prefieren hacer un pacto de complicidad para proteger sus apariencias, en lugar de exponerse. Eso desencadena en una competencia llena de engaños y manipulación para ganar el control del otro. Sin embargo, poco a poco la rivalidad se convierte en atracción.

TRÁILER DE “FALL IN LOVE, YOU FALSE ANGELS”

FECHA DE ESTRENO DE “FALL IN LOVE, YOU FALSE ANGELS”

La serie de anime “Fall in Love, You False Angels” está programada para estrenarse en algún momento del año 2027. Pero aún no se ha revelado la fecha exacta, así como tampoco se confirmó si estará disponible en Crunchyroll.

REPARTO DE VOCES DE “FALL IN LOVE, YOU FALSE ANGELS”

En nuevo avance de “Fall In Love, You False Angels” revela que Nao Ojika (“Goddess of Victory: Nikke”, “Granblue Fantasy” y “Chaos Zero Nightmare”) se encargará de dar voz a Otogi Katsura. Mientras que Taito Ban (“Solo Leveling”, “ Kaiju No. 8” y “Oshi no Ko”) dará voz a Toki Ninomae.

Nao Ojika da voz a Otogi Katsura (el Ángel Rompecorazones)

Taito Ban da voz a Toki Ninomae

Nao Ojika da voz a Otogi Katsura en "Fall In Love, You False Angels", que destaca como una de las producciones de romance más esperadas del 2027 (Foto: Mappa)

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