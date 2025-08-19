Tras una exitosa primera temporada, “Fallout” está de vuelta con una nueva tanda de episodios que nos trasladarán a otro escenario postapocalíptico lleno de mutantes y caos. La historia tendrá – al igual que la anterior entrega – ese tono irreverente y mezcla de humor negro que tanto gustó a la audiencia y a la crítica. ¿Qué veremos en la segunda edición? ¿Cuándo se estrena? Las respuestas a estas y otras interrogantes las encontrarás en los siguientes párrafos.

La temporada 1 debutó en abril de 2024 y aunque se basa en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre, no se limitó en adaptarla tal cual, sino que los showrunners Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet apostaron por una nueva narrativa que expandía aquel universo postapocalíptico creado por Bethesda Game Studios.

En "Fallout 2", The Ghoul acompaña a Lucy en su camino a New Vegas (Foto: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

¿QUÉ VEREMOS EN “FALLOUT 2”?

En la segunda temporada de “Fallout” veremos a los personajes viajando a través del desierto de Mojave hasta llegar a New Vegas, la cual luce devastada al igual que el resto del mundo.

Si bien, Lucy, Maximus y Cooper Howard vivirán una serie de aventuras en su camino, las dos facciones predominantes opuestas de la región también estarán presentes: RNC (República de Nueva California), que lucha por restablecer la paz, y la Legión de César, que quiere restablecer la mentalidad del Imperio Romano en el Mojave.

En "Fallout 2", el letrero que ve Lucy en suelo (Foto: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

TRÁILER DE “FALLOUT” – TEMPORADA 2

En el tráiler de “Fallout 2”, vemos caminando por el desierto a The Ghoul y Lucy, esta última le dice a una mujer que está buscando a una persona, pero esta le contesta: “Todos vienen por lo mismo. ¿Es alguien a quien quieres u odias?”. De inmediato, su acompañante señala que es una buena pregunta; sin embargo, antes que responda, las imágenes desaparecen.

Tras seguir su camino, encuentran un letrero roto en medio del desierto cubierto con un poco de arena. “¿Por qué papá iría a Las Vegas?”, le consulta la joven a Ghoul, quien no duda en contestarle: “¿Quieres saber por qué acabó el mundo? Todo empezó aquí, gracias a un hombre”. Mientras habla, se hace un flashback de esa ciudad que hace mucho estaba llena de vida.

De pronto se escucha una voz: “Cooper Howard, la gran estrella de cine. Al igual que tú, soy el mejor en lo que hago, y lo que hago es saber todo lo que pasa”, le dice un hombre que controla todo con cámaras. “Sé que se acerca una guerra, las bombas sólo marcarán el principio; me preocupa que esté dispuesto a lo que sea para salvar a su familia. De hecho, creo que eres un hombre sumamente violento, solo que no quieres matarme aún”, finaliza. Posteriormente, vemos diversos enfrentamientos.

El fin del mundo aún no ha terminado. La segunda temporada de Fallout llega el 17 de diciembre. pic.twitter.com/KjDBioKmiX — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) August 19, 2025

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FALLOUT 2”?

La segunda temporada de “Fallout” se estrena el 17 de diciembre de 2025 por Amazon Prime Video. Esta entrega tendrá en total ocho episodios que se emitirán semanalmente cada miércoles; por lo tanto, terminará el 4 de febrero de 2026.

Mientras esperas la llegada de los nuevos capítulos, mira la primera entrega en dicha plataforma, solamente debe contar con una suscripción activa.

Afiche de la segunda temporada de "Fallout" (Foto: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “FALLOUT 2”?

Ella Purnell vuelve como Lucy junto a Walton Goggins en el papel del Ghoul. Asimismo, estarán Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Frances Turner, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan, Xelia Mendes-Jones y Macaulay Culkin.

Muchos años antes de que el mundo quedara devastado, Cooper Howard (The Ghoul) era un actor reconocido (Foto: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

Respecto al equipo creativo continúan como showrunners Wagner y Robertson-Dworet. En tanto, los productores ejecutivos siguen a cargo de Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard y James Altman, en colaboración estrecha con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.

En "Fallout 2", los enfrentamientos y destrucción estarán en todo momento (Foto: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí