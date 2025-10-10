¿Buscas una historia de supervivencia, crecimiento y esperanza inquebrantable? Netflix tiene una opción perfecta para ti. Se trata de “Familia Typhoon” (“Typhoon Family” en inglés y “Tae-pung-sang-sa” en su idioma original), serie coreana ambientada en la crisis financiera de Corea del Sur de 1997 y que sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), quien tras la muerte de su padre, se convierte en el director ejecutivo de una empresa comercial que lidia con dificultades económicas. Debido a esto, debe enfrentarse a la realidad y luchar por no perder el legado de su familia.

Este K-drama, que explora las luchas y transformaciones de los jóvenes empujados a la edad adulta por las circunstancias, también narra la historia de Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una mujer que persigue sus ambiciones profesionales en un mundo dominado por los hombres.

“Familia Typhoon”, dirigida por Lee Na Jung y que tiene 16 episodios, también cuenta con las actuaciones de Sung Dong-il, Kim Ji-yeong, Kim Min-Seok, Mu Jin-sung, Kim Jae-hwa y Jin Seon-kyu. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FAMILIA TYPHOON”

1. Lee Jun-ho como Kang Tae-poong

Lee Jun-ho, que apareció en producciones como “Good Manager” (2017), “Rain or Shine” (2017-2018), “King the Land” (2023) y “The Red Sleeve” (2021), interpreta a Kang Tae-poong, un director ejecutivo que intenta salvar la empresa de su padre durante la crisis financiera de 1997. Aunque es de espíritu libre, debe cambiar.

“Espero que esta historia les traiga risas, consuelo y les conecte de verdad. Trata sobre crecer con quienes aman, encontrar fuerza en momentos inesperados y reconectar con tiempos pasados. Estoy deseando que experimenten la nostalgia y el viaje emocional de los 90 con nosotros”, explicó el actor a Tudum.

Lee Jun-ho da vida a Kang Tae-poong, quien perteneció a la llamada "Tribu Naranja" de Apgujeong, en la serie surcoreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

2. Kim Min-ha como Oh Mi-seon

Kim Min-ha, que obtuvo reconocimiento internacional por su papel de la joven Sunja en la serie de Apple TV+ “Pachinko” de 2022, asume el rol de Oh Mi-seon, contadora en la Compañía Typhoon que trabaja 11 horas al día para mantener a su familia.

“Es un honor para mí interpretar a Oh Mi-seon. ‘Typhoon Family’ se creó con el corazón, desde el elenco hasta cada miembro del equipo de producción. Espero que los espectadores no solo vean, sino que sientan cada momento: juventud, esperanza, dificultades y triunfo. Acompáñennos en este inolvidable viaje a través de las emotivas y memorables escenas que hemos creado”, señaló Min-ha.

Minha Kim interpreta a Oh Mi-seon y Lee Jun-ho interpreta a Kang Tae-poong en la serie surcoreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

3. Sung Dong-il como Kang Jin-young

Sung Dong-il, que fue parte de “Once Upon a Time”, “The Suicide Forecast”, “Miss Conspirator”, “The Accidental Detective”, “The Great Battle” y “Forbidden Fairytale”, da vida a Kang Jin-young, el padre de Tae-pung y fundador de Typhoon Company.

4. Kim Ji-young como Jeong Jeong-mi

Kim Ji-young, que participó en series como “Two Wives”, “May Queen”, “Everybody Say Kimchi”, “The Love Is Coming”, “Graceful Friends”, “Good Casting” y “Link: Eat, Love, Kill”, interpreta a Jeong Jeong-mi en “Typhoon Family”. Se trata de la madre de Tae-pung y la esposa de Jin-young.

5. Kim Min-seok como Wang Nam-mo

Kim Min-seok, que apareció en “Flower Band”, “Descendants of the Sun”, “The Doctors”, “Innocent Defendant”, “Because This Is My First Life” y “Lovestruck in the City”, asume el papel de Wang Nam-mo, el mejor amigo de Tae-poong.

Kim Min-seok como Wang Nam-mo, el mejor amigo Kang Tae-poong, en la serie coreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Typhoon Family”:

Mu Jin-sung como Pyo Hyeon-jun

Kim Sang-ho como Pyo Bak-ho

Park Sung-yeon como Kim Eul-nyeo

Lee Chang-hoon como Go Ma-jin

Lee Sang-jin como Bae Song-jung

Kim Song-il como Gu Myeong-gwan

Kim Jae-hwa como Cha Seon-taek

Kim Young-ok como Yeom Boon-i

Kwon Han-sol como Oh Mi-ho

Kwon Eun-seong como Oh Beom

Jin Seon-kyu

Kim Min-ha y Lee Jun-ho junto al resto del elenco de la serie coreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “FAMILIA TYPHOON”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Familia Typhoon”, “en plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre, y su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que implica ser adulto.”

¿CÓMO VER “FAMILIA TYPHOON”?

“Familia Typhoon” se estrenará el sábado 11 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

