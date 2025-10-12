“Typhoon Family” es una serie surcoreana que nos transporta a 1997, año en el que la crisis financiera golpea a varias empresas; una de ellas es la compañía comercial dirigida por la familia Kang que se encuentra en la ruina y cuyo propietario fallece, por lo que su lugar es ocupado por su hijo Kang Tae-poong, un joven despreocupado y descuidado, quien debe salvarla. Él junto a Oh Mi Seon, contadora de la empresa, deben trabajar para sacarla a flote. Debido a que con el paso de los capítulos veremos cómo ese vínculo se fortalece, te damos a conocer la guía de episodios de esta producción que se emitirá semanalmente, así que presta mucha atención.

Este k-drama está dirigido por Lee Na Jung y cuenta con las actuaciones de Sung Dong-il, Kim Ji-yeong, Kim Min-Seok, Mu Jin-sung, Kim Jae-hwa y Jin Seon-kyu.

Kim Min-ha y Lee Jun-ho junto al resto del elenco de la serie coreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FAMILIA TYPHOON”?

La primera temporada de “Familia Typhoon” tiene un total de 16 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 60 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “FAMILIA TYPHOON”

“Familia Typhoon” se estrenó el 11 de octubre de 2025. En Japón se emitió por tvN, mientras que en el resto del mundo por Netflix. Cada semana estarán disponible dos capítulos, los cuales llegarán los sábados y domingos. A continuación, la fecha de estreno de cada uno.

Episodio 1: "Tiempos turbulentos": sábado 11 de octubre

Episodio 2: domingo 12 de octubre

Episodio 3: sábado 18 de octubre

Episodio 4: domingo 19 de octubre

Episodio 5: sábado 25 de octubre

Episodio 6: domingo 26 de octubre

Episodio 7: sábado 1 de noviembre

Episodio 8: domingo 2 de noviembre

Episodio 9: sábado 8 de noviembre

Episodio 10: domingo 9 de noviembre

Episodio 11: sábado 15 de noviembre

Episodio 12: domingo 16 de noviembre

Episodio 13: sábado 22 de noviembre

Episodio 14: domingo 23 de noviembre

Episodio 15: sábado 29 de noviembre

Episodio 16: domingo 30 de noviembre

Lee Jun-ho como Kang Tae-poong en el afiche en la serie surcoreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “FAMILIA TYPHOON”

Cada episodio de “Familia Typhoon” se emite en Corea del Sur a las 21:20 KST o 17:50 IST por tvN. Si te encuentras en otro país, puedes verlo en el siguiente horario:

Estados Unidos: 3:00 a.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

