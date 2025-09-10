Fernando Cattori está brillando en el mundo del streaming al sumarse al elenco de “El verano en que me enamoré” (The Summer I Turned Pretty) en la tercera temporada. Su debut como Benito ha impactado a la audiencia de Prime Video y marca un momento clave no solo para su carrera, sino para la presencia del talento mexicano en las series juveniles internacionales. ¿Qué ha hecho este actor, director y fotógrafo para abrirse camino con tanta fuerza en el universo de películas y series?

La llegada de Cattori al exitoso drama juvenil responde a su versatilidad y a una trayectoria creativa que se gestó desde la infancia, entre cámaras, pintura y una pasión sincera por la actuación y la dirección. En este artículo descubrirás su historia personal, sus trabajos más populares en cine y streaming, y los motivos por los que se perfila como uno de los talentos emergentes más interesantes de la industria.

¿QUIÉN ES FERNANDO CATTORI?

Nacido en Ciudad de México en 1999. Creció entre Cancún y la capital, donde desde niño experimentó con la fotografía, el cine casero y la pintura. Estudió actuación en Casa Azul, CADAC, la New York Film Academy y la Geffen School of Drama at Yale, además de graduarse en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Reconocido por su creatividad, ha sido galardonado y llamado por marcas globales tanto en cine como en publicidad, consolidando una narrativa propia fresca y contemporánea.

Fernando Cattori aparece como Benito en "El verano en que me enamoré" (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

LISTA DE SERIES Y PELÍCULAS DONDE APARECE FERNANDO CATTORI

Conoce las producciones en las que ha participado Fernando Cattori:

El papel de Benito en la temporada 3 de la serie “El verano en que me enamoré” (Prime Video) marca su primera gran proyección internacional.

Fernando Cattori es una escena junto a Kelly en "El verano en que me enamoré" (Foto: Fernando Cattori/ Instagram)

Ha protagonizado las películas “Contigo en el futuro” (2025, Prime Video), “Delincuentes” (2024, Netflix), “Ceremonia” (Festival Internacional de Cine de Guadalajara), y “Príncipes salvajes” con Beto Hinojosa.

Fernando Cattori en la película mexicana "Príncipes salvajes" (Foto: Netflix)

Como director y creador visual, firmó el videoclip “Nacimos llorando” (nominado al Latin Grammy 2024) y el corto “Recuérdame Viviendo” para Cerveza Victoria.

FICHA FERNANDO CATTORI

Nombre completo: Fernando Cattori

Fernando Cattori Año de nacimiento: 1999

1999 Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Profesión: Actor, cineasta, fotógrafo y director.

Actor, cineasta, fotógrafo y director. Premios y reconocimientos: Nominado al Latin Grammy 2024 por Mejor Video Musical Versión Larga

Nominado al Latin Grammy 2024 por Mejor Video Musical Versión Larga Redes sociales: @fernando_cattori.

