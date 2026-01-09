“Fiebre de primavera” (en su idioma original: “Seupeuring Pibeo” y en inglés: “Spring Fever”) llegó a Amazon Prime Video el pasado lunes 5 de enero del 2026 con una propuesta que combina comedia romántica, segundas oportunidades y el encanto de los pueblos pequeños. Así, adaptando la novela web homónima de Baek Min-a, la serie está protagonizada por las estrellas surcoreanas Ahn Bo-hyun y Lee Joo-bin. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes que los acompañan en el reparto? Pues, te los presento en la siguiente guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en la producción!

Vale precisar que la serie coreana narra la historia de una profesora que se refugia en el condado de Shinsu para trabajar en una pequeña escuela secundaria rural.

Sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a un hombre muy especial, quien la ayudará a recuperar la alegría y abrir su corazón nuevamente.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Fiebre de primavera”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FIEBRE DE PRIMAVERA”?

1. Lee Joo-bin como Yoon Bom

Empiezo la lista con la protagonista de la serie de Amazon Prime Video: Yoon Bom. Ella es una joven maestra que, debido a algunas experiencias personales, se volvió retraída y distante de los demás.

La actriz que la interpreta es Lee Joo-bin, también integrante de los elencos de “The Tale of Nokdu” (2019), “La casa de papel: Corea” (2022) y “Queen of Tears” (2024).

Lee Joo-bin como Yoon Bom en la serie coreana "Fiebre de primavera" (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

2. Ahn Bo-hyun como Seon Jae-gyu

Seon Jae-gyu, por su parte, es el director ejecutivo de JK Power Energy. Él es un hombre fuerte y musculoso que ha dedicado su vida a criar a su sobrino.

El artista que asume este rol es Ahn Bo-hyun, reconocido por su trabajo previo en “Itaewon Class” (2020), “Yumi’s Cells” (2021), “My Name” (2021), “Nos vemos en mi 19.ª vida” (2023) y “Chaebol X Detective” (2024).

Ahn Bo-hyun como Seon Jae-gyu en la serie coreana "Fiebre de primavera" (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

3. Cha Seo-won como Choi Yi-joon

Por otro lado, Choi Yi-joon es un abogado de élite que fue amigo íntimo de Seon Jae-gyu. No obstante, en algún momento, su relación se deterioró.

El actor que le da vida al personaje es Cha Seo-won, a quien también hemos visto en producciones como "Unintentional Love Story" (2023).

Cha Seo-won como Choi Yi-joon en una escena de la serie coreana "Fiebre de primavera" (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

4. Jo Joon-young como Seon Han-gyeol

Seon Han-gyeol es el sobrino de Jae-gyu y, al ser estudiante de la escuela de Shinsu, alumno de Yoon Bom.

Este papel está a cargo de Jo Joon-young, cuya trayectoria incluye los títulos "Live On" (2020), "Happy New Year" (2021) y “Spirit Fingers" (2024).

Jo Joon-young como Seon Han-gyeol en una escena de la serie coreana "Fiebre de primavera" (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

Otros actores y personajes de “Fiebre de primavera”:

5. Lee Jae-in como Choi Se-jin , la rival de Han-gyeol.

, la rival de Han-gyeol. 6. Bae Jung-nam como Jeong Jin-hyeok , un profesor de educación física.

, un profesor de educación física. 7. Jin Kyung como Seo Hye-sook , una profesora de primer año en el instituto de Shinsu.

, una profesora de primer año en el instituto de Shinsu. 8. Na Young-hee como Jeong Nan-hee , la madre de Yoon Bom.

, la madre de Yoon Bom. 9. Jo Seung-yeon como Yoon Jeong-gi , el padre de Yoon Bom.

, el padre de Yoon Bom. 10. Oh Man-seok como Hong Jeong-pyo , el jefe de estudios del instituto de Shinsu.

, el jefe de estudios del instituto de Shinsu. 11. Kim Byung-choon como Seok Gwan-soo , el director de la escuela.

, el director de la escuela. 12. Jeong Young-ki como Wi Jeong-hwan , profesor de historia de Corea en la escuela secundaria Shinsu.

, profesor de historia de Corea en la escuela secundaria Shinsu. 13. Ahn Sang-jin como Kim Dae-han , un alumno de segundo curso del instituto Shinsu.

, un alumno de segundo curso del instituto Shinsu. 14. Choi In-woo como Kim Min-guk , el hermano gemelo de Dae-han.

, el hermano gemelo de Dae-han. 15. Yoon Hyun-kwon como Oh Dong-pyo , personaje que toma a Jae-gyu como su mentor de toda la vida.

, personaje que toma a Jae-gyu como su mentor de toda la vida. 16. Kim Hye-rin como una empleada de un bufete de abogados.

como una empleada de un bufete de abogados. 17. Im Su-hyung como Oh Seong-tae , el gerente de oficina de Choi Yi-joon.

, el gerente de oficina de Choi Yi-joon. 18. Son Yeo-eun como una misteriosa mujer que se presenta repentinamente ante Jae-gyu.

como una misteriosa mujer que se presenta repentinamente ante Jae-gyu. 19. Seo Sang-won como Choi Chan-gu

como Choi Chan-gu 20. Kim Seon-hye como Lee Jin-hee

