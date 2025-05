Cuando la pesadilla recurrente de una estudiante universitaria empieza a hacerse realidad, debe volver a casa para encontrar a la única persona que puede romper el ciclo y salvar a su familia del horrible destino al que fueron sentenciados después de que un antepasado burlara a la muerte en “Final Destination: Bloodlines” (“Destino final: Lazos de sangre” en español), sexta película de la popular franquicia de terror. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la nueva entrega?

La cinta dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein se grabó en Vancouver desde el 4 de marzo hasta el 13 de mayo de 2024 y tiene programado su estreno para el 16 de mayo de 2025, en los cines de Estados Unidos y un día antes, el 15 de mayo, en algunos países de Latinoamérica.

“Final Destination: Bloodlines”, escrita por Guy Busick y Lori Evans Taylor, cuenta con las actuaciones de Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger y Tony Todd. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FINAL DESTINATION: BLOODLINES”

1. Kaitlyn Santa Juana como Stefani Reyes

Kaitlyn Santa Juana, conocida por sus papeles como Cotton Allen en la película “The Friendship Game” y como Lydia Sanchez en la octava temporada de la serie “The Flash”, da vida a Stefani Reyes, una estudiante universitaria atormentada por las pesadillas del derrumbe de una torre en 1968.

Kaitlyn Santa Juana asume el rol de Stefani Reyes, quien intenta salvar a su familia, en la película "Final Destination: Bloodlines" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Gabrielle Rose como Iris Campbell (anciana)

Gabrielle Rose, actriz canadiense que apareció en películas como “Where the Truth Lies”, “Missing in America”, “Catch and Release”, “Lost Boys: The Tribe”, “Christmas Cottage”, “Jennifer’s Body”, “The Dick Knost Show” y “A Dog’s Purpose”, asume el papel de Iris Campbell (anciana), la abuela de Stefani que tuvo una premonición en 1968.

Gabrielle Rose da vida a Iris Campbell, la abuela de Stefani, en la película "Destino final: Lazos de sangre" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Brec Bassinger como Iris Campbell (joven)

Brec Bassinger, conocida por interpretar a Bella Dawson en la serie de Nickelodeon “Bella and the Bulldogs” y a Courtney Whitmore/Stargirl en la serie de DC “Stargirl”, interpreta a Iris Campbell de joven en “Destino final: Lazos de sangre”.

Brec Bassinger interpreta a la versión joven de Iris Campbell en la película "Destino final: Lazos de sangre" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Richard Harmon​ como Erik Campbell

Richard Harmon​, actor canadiense que ha trabajado en las series “Tower Prep”, “The Killing, Continuum”, “Van Helsing” y “The 100”, da vida a Erik Campbell, uno de los primos de Stefani que está destinado a una muerte terrible.

Richard Harmon​ asume el papel de Erik Campbell, uno de los primos de Stefani, en la película "Destino final: Lazos de sangre" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Tony Todd como William Bludworth

Tony Todd, conocido por interpretar a Candyman en la trilogía de películas de terror del mismo nombre, regresa como William Bludworth, el propietario de Bludworth Funeral Homes y el que tiene el mayor conocimiento sobre la muerte. La versión joven de William está a cargo de Jayden Oniah.

Tony Todd regresa como William Bludworth en "Destino Final: lazos de sangre", la sexta película de la franquicia (Foto: Warner Bros)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Destino final: Lazos de sangre”:

Teo Briones​ como Charlie Reyes

Anna Lore​ como Julia Campbell

Owen Patrick Joyner​ como Bobby Campbell

Max Lloyd-Jones​ como Paul Campbell

Jethan Camarena

Rya Kihlstedt​ como Darlene Reyes

Tinpo Lee como Marty Reyes

Alex Zahara como Howard Campbell

April Telek como Brenda Campbell

¿DE QUÉ TRATA “FINAL DESTINATION: BLOODLINES”?

De acuerdo con la descripción de “Destino Final: Lazos de Sangre”, “atormentada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie Reyes (Kaitlyn Santa Juana) regresa a casa para encontrar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia de la horrible muerte que inevitablemente les espera a todos.”

¿CÓMO VER “DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE”?

“Final Destination: Bloodlines” se estrenará el 16 de mayo de 2025 en los cines de Estados Unidos y un día antes, el 15 de mayo, en algunos países de Latinoamérica.

