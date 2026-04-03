El universo de “Harry Potter” está a punto de regresar a lo grande y, antes de que la serie vea la luz en la Navidad del 2026, HBO Max lanza un regalo muy importante: el documental “En busca de Harry: el arte detrás de la magia” (en su idioma original: “Finding Harry: The Craft Behind the Magic”), un detrás de cámaras que promete mostrar, por primera vez, cómo se está construyendo el Hogwarts de esta nueva era televisiva. El especial, además, cuenta con la participación de varias figuras del elenco adulto y de los equipos creativos, por lo que se presenta como una parada obligada para cualquier fan que quiera entender qué hay detrás de esta ambiciosa producción.

Vale precisar que este proyecto está diseñado para recorrer los distintos departamentos de la serie, como casting, diseño de producción, vestuario, efectos de criaturas y más.

Asimismo, gira alrededor de uno de los procesos más delicados del show televisivo: la búsqueda del nuevo trío protagonista. Es decir, los actores que interpretan a Harry (Dominic McLaughlin), Ron (Alastair Stout) y Hermione (Arabella Stanton) en esta versión.

Los jóvenes actores Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton en una escena del documental "Finding Harry: The Craft Behind the Magic" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “EN BUSCA DE HARRY: EL ARTE DETRÁS DE LA MAGIA”?

“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” es un documental de no ficción centrado en la primera temporada de la serie de HBO, basada en la obra “Harry Potter y la piedra filosofal” (“Harry Potter and the Philosopher’s Stone”).

Así, el especial ofrece una mirada interna al tamaño épico y al cuidado meticuloso que hay detrás de la producción, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos que le dan vida al universo creado por J.K. Rowling.

En ese sentido, el foco no está en narrar la historia de Harry, sino en mostrar cómo se construye su mundo, al trasladarnos por talleres, sets y oficinas creativas, deteniéndonos en maquetas, bocetos, pruebas de vestuario y ensayos con criaturas animatrónicas.

O sea, funciona como una especie de visita guiada a los bastidores de los estudios de Warner Bros. en Leavesden (Reino Unido), donde se levantan escenarios como el Gran Comedor o el Expreso de Hogwarts.

MIRA EL TRÁILER DE “EN BUSCA DE HARRY: EL ARTE DETRÁS DE LA MAGIA”

¿QUIÉNES APARECEN EN “EN BUSCA DE HARRY: EL ARTE DETRÁS DE LA MAGIA”?

“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” está narrado por Nick Frost, el actor que interpreta a Hagrid en la serie de HBO.

Entre otras caras reconocibles del elenco adulto que participan, se encuentran:

John Lithgow , quien le da vida a Albus Dumbledore.

, quien le da vida a Albus Dumbledore. Janet McTeer , la nueva Minerva McGonagall.

, la nueva Minerva McGonagall. Paapa Essiedu, el encargado de interpretar a Severus Snape.

¿CÓMO VER “EN BUSCA DE HARRY: EL ARTE DETRÁS DE LA MAGIA”?

“En busca de Harry: el arte detrás de la magia” se estrena el domingo 5 de abril del 2026 en HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

El póster de "Finding Harry: The Craft Behind the Magic", documental que ofrece una mirada al interior de la escala épica y el cuidado meticuloso que hay detrás de la nueva serie (Foto: HBO)

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