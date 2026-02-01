Si quedaste fascinado con la historia de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista, donde un inexplicable fenómeno ocurre cuando la gente estalla en llamas, quizá querrás saber más sobre este anime “Fire Force”. Pues bien, aunque a estas alturas es casi probable que conozcas al protagonista y al resto del elenco que aparece a lo largo de estas tres temporadas, posiblemente haya algunos datos que no sepas por completo. Por ejemplo, la edad de cada uno de los personajes principales. En esta nota, te lo menciono.

Antes te comentamos que el anime de Crunchyroll se basa en el manga homónimo de Atsushi Ōkubo y, desde el 2019, su adaptación televisiva está a cargo de David Production. Además, se sabe que la tercera entrega de la serie animada tiene como director a Tatsuma Minamikaw, mientras que Sei Tsuguta se hace cargo de los guiones.

En esta temporada 3, vemos a Shinra y a su equipo a punto de descubrir el mayor secreto del mundo. Sin embargo, justo cuando las demás Compañías de la Fuerza Especial de Fuego se unen para afrontar el desastre inminente, Obi es capturado por el Ejército Imperial de Tokio y la Compañía 8 es tildada de traidora.

LA EDAD DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “FIRE FORCE”

Shinra Kusakabe forma parte de la Brigada Especial de Bomberos que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchar contra estos Infernales, pero ¿qué edad tiene? A continuación, te lo damos a conocer, según publica Game Rant.

Shinra Kusakabe

Shinra Kusakabe en la segunda parte de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Shinra Kusakabe? 17 años

17 años Fecha de nacimiento: 29 de octubre

Akitaru-Obi

En "Fire Force", a Akitaru Obi le da voz Kazuya Nakai (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Akitaru-Obi? 31 años

31 años Fecha de nacimiento: 27 de marzo

Takehisa Hinawa

En "Fire Force", a Takehisa Hinawa le da voz Kenichi Suzumura (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Takehisa Hinawa? 28 años

28 años Fecha de nacimiento: 23 de septiembre

Maki Oze

En "Fire Force", a Maki Oze le da voz Saeko Kamijo (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Maki Oze? 19 años

19 años Fecha de nacimiento: 16 de septiembre

Iris

Iris, de la Séptima Brigada Especial de la Fuerza de Fuego, en la segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Iris? 16 años

16 años Fecha de nacimiento: 10 de abril

Arthur Boyle

En "Fire Force", a Arthur Boyle le da voz Yūsuke Kobayashi (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Arthur Boyle? 17 años

17 años Fecha de nacimiento: 10 de julio

Tamaki Kotatsu

En "Fire Force", a Tamaki Kotatsu le da voz Aoi Yuki (Foto: David Production)

¿Cuántos años tiene Tamaki Kotatsu? 17 años

17 años Fecha de nacimiento: 22 de febrero

Víctor Licht

¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 23 años

23 años Fecha de nacimiento: 14 de marzo

Vulcano José

¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 18 años

18 años Fecha de nacimiento: 18 de abril

Lisa Isaribi

¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 18 años

18 años Fecha de nacimiento: N / A

Hibana

¿Cuántos años tiene Hibana? 28 años

28 años Fecha de nacimiento: 14 de junio

Benimaru Shinmon

¿Cuántos años tiene Benimaru Shinmon? 22 años

22 años Fecha de nacimiento: 20 de febrero

Leonard Burns

¿Cuántos años tiene Leonard Burns? 50 años

50 años Fecha de nacimiento: 10 de agosto

Haumea

¿Cuántos años tiene Haumea? 17 años

17 años Fecha de nacimiento: 18 de febrero

Shō Kusakabe

¿Cuántos años tiene Shō Kusakabe? 14 años

14 años Fecha de nacimiento: 25 de diciembre

Evangelista

¿Cuántos años tiene Evangelista? Anterior a la humanidad

Anterior a la humanidad Fecha de nacimiento: N / A

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí