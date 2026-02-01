Si quedaste fascinado con la historia de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista, donde un inexplicable fenómeno ocurre cuando la gente estalla en llamas, quizá querrás saber más sobre este anime “Fire Force”. Pues bien, aunque a estas alturas es casi probable que conozcas al protagonista y al resto del elenco que aparece a lo largo de estas tres temporadas, posiblemente haya algunos datos que no sepas por completo. Por ejemplo, la edad de cada uno de los personajes principales. En esta nota, te lo menciono.
Antes te comentamos que el anime de Crunchyroll se basa en el manga homónimo de Atsushi Ōkubo y, desde el 2019, su adaptación televisiva está a cargo de David Production. Además, se sabe que la tercera entrega de la serie animada tiene como director a Tatsuma Minamikaw, mientras que Sei Tsuguta se hace cargo de los guiones.
En esta temporada 3, vemos a Shinra y a su equipo a punto de descubrir el mayor secreto del mundo. Sin embargo, justo cuando las demás Compañías de la Fuerza Especial de Fuego se unen para afrontar el desastre inminente, Obi es capturado por el Ejército Imperial de Tokio y la Compañía 8 es tildada de traidora.
LA EDAD DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “FIRE FORCE”
Shinra Kusakabe forma parte de la Brigada Especial de Bomberos que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchar contra estos Infernales, pero ¿qué edad tiene? A continuación, te lo damos a conocer, según publica Game Rant.
Shinra Kusakabe
- ¿Cuántos años tiene Shinra Kusakabe? 17 años
- Fecha de nacimiento: 29 de octubre
Akitaru-Obi
- ¿Cuántos años tiene Akitaru-Obi? 31 años
- Fecha de nacimiento: 27 de marzo
Takehisa Hinawa
- ¿Cuántos años tiene Takehisa Hinawa? 28 años
- Fecha de nacimiento: 23 de septiembre
Maki Oze
- ¿Cuántos años tiene Maki Oze? 19 años
- Fecha de nacimiento: 16 de septiembre
Iris
- ¿Cuántos años tiene Iris? 16 años
- Fecha de nacimiento: 10 de abril
Arthur Boyle
- ¿Cuántos años tiene Arthur Boyle? 17 años
- Fecha de nacimiento: 10 de julio
Tamaki Kotatsu
- ¿Cuántos años tiene Tamaki Kotatsu? 17 años
- Fecha de nacimiento: 22 de febrero
Víctor Licht
- ¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 23 años
- Fecha de nacimiento: 14 de marzo
Vulcano José
- ¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 18 años
- Fecha de nacimiento: 18 de abril
Lisa Isaribi
- ¿Cuántos años tiene Víctor Licht? 18 años
- Fecha de nacimiento: N / A
Hibana
- ¿Cuántos años tiene Hibana? 28 años
- Fecha de nacimiento: 14 de junio
Benimaru Shinmon
- ¿Cuántos años tiene Benimaru Shinmon? 22 años
- Fecha de nacimiento: 20 de febrero
Leonard Burns
- ¿Cuántos años tiene Leonard Burns? 50 años
- Fecha de nacimiento: 10 de agosto
Haumea
- ¿Cuántos años tiene Haumea? 17 años
- Fecha de nacimiento: 18 de febrero
Shō Kusakabe
- ¿Cuántos años tiene Shō Kusakabe? 14 años
- Fecha de nacimiento: 25 de diciembre
Evangelista
- ¿Cuántos años tiene Evangelista? Anterior a la humanidad
- Fecha de nacimiento: N / A
