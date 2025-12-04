La película “Five Nights at Freddy’s 2” ya está disponible en los cines de varios países alrededor del mundo, por lo que muchos fans de los videojuegos de Scott Cawthon se preparan para verla. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque quieres saber qué están diciendo los críticos especializados sobre la producción. Por eso, en las siguientes líneas, descubre cuál es el veredicto de los expertos. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta de terror está dirigida por Emma Tammi y transcurre un año después de la pesadilla sobrenatural que tuvo lugar en la pizzería de Freddy Fazbear.

Resulta que lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, mientras que Mike (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) le han ocultado el verdadero destino de los animatrónicos a Abby (Piper Rubio).

Sin embargo, cuando la pequeña decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desata una serie de acontecimientos aterradores que revelan oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Five Nights at Freddy’s 2“:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

En general, el recibimiento de la película de terror por parte de la crítica especializada ha sido de tendencia neutral a negativa (en Metacritic, por ejemplo, recibió un puntaje de 20/100).

Owen Gleiberman de Variety considera que su gran problema es que se enreda en un trasfondo demasiado complicado, con un universo que se expande sin aportar emoción ni suspenso.

BJ Colangelo de SlashFilm, por su parte, afirma que se presenta como “una película escrita por teorías de Reddit” que solo entenderán los fans más obsesivos (su nota final es 4/10).

¿HAY ALGO QUE LOS CRÍTICOS RESCATEN DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

La respuesta corta es SÍ. Los críticos coinciden en que la parte más destacada del filme es su apartado técnico, con animatrónicos verdaderamente impresionantes y ‘jump scares’ a la altura de las expectativas.

Aidan Kelley de Collider también resalta que la película intenta corregir el “mayor defecto de la primera”: su aburrimiento, añadiendo muchas más escenas de susto y un tono menos solemne.

¿VALE LA PENA VER “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”?

Si buscas una película de terror sólida, debes saber que la crítica advierte que “Five Nights at Freddy’s 2﻿” ofrece más caos narrativo que miedo genuino.

No obstante, si eres fan del videojuego y de sus criaturas mecánicas, puede que disfrutes de los sustos y los guiños a la franquicia, pese a sus defectos.

La reconocida actriz Mckenna Grace interpreta a Lisa, uno de los nuevos personajes de la película "Five Nights at Freddy's 2" (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí