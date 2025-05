“Fountain of Youth” (en español: “La fuente de la juventud”) es una interesante alternativa del catálogo de Apple TV+ para aquellos que buscan una película con grandes dosis de aventuras, acción y fantasía. Así, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes del elenco. Por eso, en las siguientes líneas, te traigo su guía de reparto (cast guide). ¡Te aviso que incluye varios rostros famosos en Hollywood!

Vale precisar que la cinta está escrita por James Vanderbilt y tiene como director a Guy Ritchie, cineasta reconocido por obras como "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998), "Snatch" (2000) y "Sherlock Holmes" (2009).

El filme arranca con dos hermanos distanciados, quienes se asocian en un gran golpe a escala global para encontrar la mitológica fuente de la eterna juventud.

Entonces, ambos tendrán que usar sus conocimientos de historia para seguir pistas en una aventura épica que cambiará sus vidas... y que puede que les otorgue la inmortalidad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Fountain of Youth”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FOUNTAIN OF YOUTH”?

1. John Krasinski como Luke Purdue

Para saber quién es quién en la película de Apple TV+, debo comenzar con uno de los protagonistas: Luke. Él es el jefe de la expedición para encontrar la fuente de la eterna juventud y el hermano mayor de Charlotte.

El actor que lo interpreta es John Krasinski, el recordado Jim Halpert de la versión estadounidense de “The Office”. Además, entre sus proyectos previos, destacan: "A Quiet Place“, ”The Holiday" y "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“.

John Krasinski como Luke Purdue en una escena de la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

2. Natalie Portman como Charlotte Purdue

Charlotte, por otro lado, parece no saber mucho de las peligrosas aventuras de Luke. Sin embargo, cuando él necesita su ayuda para llegar a la fuente, la mujer sigue su plan y se lleva a su hijo consigo.

El rol está a cargo de Natalie Portman, actriz ganadora del Óscar por "Black Swan“. En su filmografía, también se incluyen los títulos: "V for Vendetta“, ”Leon" y la franquicia "Star Wars“.

Natalie Portman como Charlotte Purdue en una escena de la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

3. Eiza González como Esme

Como una especie de antagonista a lo largo de la película, Esme trabaja con un grupo para impedir que Luke y compañía encuentren la fuente de la eterna juventud.

La artista que se pone en la piel del personaje es la mexicana Eiza González, reconocida por su trabajo en: "Baby Driver“, ”3 Body Problem“, ”I Care a Lot" y "The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, entre otros proyectos.

Eiza González como Esme en una escena de la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

4. Domhnall Gleeson como Owen Carver

Owen es el hombre que financia la aventura de Luke gracias a la inmensa fortuna que tiene en su poder.

Él está interpretado por Domhnall Gleeson, a quien también hemos visto en obras como "The Revenant“, ”Ex Machina“, ”About Time" y "Black Mirror“.

Domhnall Gleeson como Owen Carver en una escena de la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

5. Arian Moayed como Jamal Abbas

Jamal Abbas, por su parte, es el inspector que está tras la pista de Luke durante todo el largometraje.

La estrella que asume este rol es Arian Moayed, el popular Stewy Hosseini de “Succession”. Asimismo, ha aparecido en “Inventing Anna”, “Love Life 2” y “Believe”.

Arian Moayed como Jamal Abbas en una escena de la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

Otros actores y personajes de “Fountain of Youth”:

6. Carmen Ejogo como Deb McCall, una de las compañeras de Luke

una de las compañeras de Luke 7. Stanley Tucci como The Elder (El Anciano), quien cree que la fuente de la juventud necesita permanecer oculta

quien cree que la fuente de la juventud necesita permanecer oculta 8. Benjamin Chivers como Thomas, el hijo de Charlotte y el sobrino de Luke

el hijo de Charlotte y el sobrino de Luke 9. Laz Alonso como Patrick Murphy

10. Daniel de Bourg como Harold Cross

111. Steve Tran como Kasem

12. Michael Epp como Praeger

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí