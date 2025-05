Te seré honesto: todavía no comprendo lo que pasó el lunes 12 de mayo. La eliminación de Manelyk González en “La Casa de los Famosos All Stars” me dejó con muchas preguntas en la cabeza. Y no solo a mí. Las redes están ardiendo, porque para una enorme cantidad de televidentes, lo que vimos no fue una simple eliminación… fue un descarado fraude.

Y sí, uso la palabra “fraude” porque eso es lo que están gritando cientos de fans en X (Twitter). La salida de Mane —una de las participantes más fuertes, con trayectoria y con un fandom consolidado— simplemente no tiene sentido para ellos. Rosa Caiafa, con todo respeto, no tenía el mismo peso ni en el juego ni fuera de él. ¿Entonces cómo es que la saca? Eso y más están hablando en las plataformas

REDES SOCIALES NO PERDONARON: “TELEFRAUDE” FUE TENDENCIA

Apenas terminó la gala, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a usar hashtags como #Fraude y #Telefraude, con comentarios cargados de indignación. Uno que me quedó grabado decía: “Hoy 12 de mayo acabamos de ser testigos de uno de los fraudes más descarados de la televisión. Rosa sacó a Mane… ¿en qué dimensión eso suena lógico?”.

Y lo peor es que no fue un caso aislado. Las redes se llenaron de mensajes similares, y no solo por coraje, sino por el cariño que le tienen a Manelyk. La gente se siente traicionada, como si lo que vimos anoche hubiera sido armado. Para muchos, Mane no solo era una competidora, era la favorita indiscutible para llevarse el título, por lo que no entienden cómo fue eliminada.

Manelyk González fue eliminada de "La Casa de los Famosos All Stars" el pasado lunes 12 de mayo (Foto: Manelyk González / Instagram) ×

EL CONFLICTO CON NIURKA: ¿LA VERDADERA CAUSA DE SU SALIDA?

Hay quienes dicen que todo esto se desencadenó por su fuerte discusión con Niurka Marcos. Yo también creo que eso tuvo un peso importante. Cuando dos figuras grandes se enfrentan, los fandoms se dividen, y ahí puede pasar cualquier cosa. En este caso, Rosa terminó beneficiándose del ruido.

Encima, Rosa tuvo el apoyo de los fans de varios integrantes del cuarto Fuego. Esa jugada, aunque estratégica, le terminó dando los votos que necesitaba para quedarse. A veces no es quién eres, sino con quién te alineas. Y en ese sentido, Mane jugó más sola que en otras temporadas.

Niurka Marcos habría sido clave durante la eliminación de Manelyk González (Foto: Niurka Marcos / Instagram) ×

¿FUE JUSTA ESTA ELIMINACIÓN?

No es por desestimar a nadie, pero Mane ha construido su imagen durante años, ha demostrado que sabe moverse en este tipo de realities y, sobre todo, tiene un fandom fiel. No por nada fue finalista en la primera temporada, justo después de Alicia Machado. Por ello, genera alguna sospechas su eliminación.

No es solo decepción, es incredulidad. Porque si alguien como ella puede salir así de repente, uno empieza a cuestionarse qué tan real es el proceso de votación. Y eso es peligrosísimo para un programa que se vende como transparente.

como que Mane eliminada, que fraude #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/sP1hpBJRhF — d a y k e r (@dakdaiker) May 13, 2025

