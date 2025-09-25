Netflix vuelve a apostar por el cine francés con una comedia romántica llena de química y giros inesperados. Se trata de “French Lover”, una cinta que llega a la plataforma de streaming el viernes 26 de septiembre. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción narra la historia de Abel Camara, una estrella que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo -éxito, dinero y el cariño del público-, pero que no está pasando por su mejor momento.

Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante.

Así, cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Antes de continuar, mira el tráiler de “French Lover”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FRENCH LOVER”?

1. Omar Sy como Abel

Omar Sy le da vida a Abel Camara, una estrella de cine en plena crisis existencial. Conocido internacionalmente por “Lupin” y “Amigos”, él encarna a este protagonista que, a pesar de su éxito, siente un vacío interior que solo el amor podría colmar.

Omar Sy como Abel Camara en una escena de la película "French Lover" (Foto: Netflix)

2. Sara Giraudeau como Marion

Sara Giraudeau, por otro lado, interpreta a Marion, una mujer de perfil humilde que equilibra trabajo y vida familiar. Ella aporta a la trama la voz de la sensatez, contraponiendo la fama de Abel con su sencillez cotidiana.

Sara Giraudeau como Marion en una escena de la película "French Lover" (Foto: Netflix)

3. Pascale Arbillot

Pascale Arbillot es una actriz conocida por “On the Pulse” que también forma parte del elenco de la película de Netflix.

Pascale Arbillot en una escena de la película "French Lover" (Foto: Netflix)

4. Alban Ivanov

Otra figura del reparto es Alban Ivanov, intérprete famoso por su trabajo en “C’est la vie”.

Alban Ivanov en una escena de la película "French Lover" (Foto: Netflix)

5. Agnès Hurstel como Estelle

El elenco de la comedia romántica francesa también incluye a Agnès Hurstel en el papel de Estelle. Ella es reconocida por ser la cocreadora, coguionista y protagonista de la serie “Jeune et golri”.

Otros actores y personajes de “French Lover”:

6. Cindy Bruna como Lena

7. Jade Vinot-Mony

8. Xavier Lacaille como Cédric

9. Amaury de Crayencour como Antoine

10. Isabelle Candelier como Nathalie

11. Alexandre Kominek como Louis Latour

