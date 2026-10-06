Si bien la historia de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Tras finalizar el viaje” o “Frieren: Más allá del final del viaje”) sigue avanzando en el anime de Crunchyroll, los lectores del manga llevan meses detenidos en el mismo punto. Y es que la obra original de la elfa maga, conocida por convertir el paso del tiempo, los vínculos y las despedidas en parte de su encanto, cumple un año sin capítulos nuevos. Así, esta larga pausa mantiene en suspenso total el rumbo de la aventura creada por Kanehito Yamada y Tsukasa Abe.

Vale precisar que “Frieren” es una de las series más populares de los últimos años, tanto en la pantalla como en el papel.

Y mientras la obra se publica en la revista Weekly Shonen Sunday, de Shogakukan, el anime se ha vuelto uno de los más aclamados de la actualidad gracias a su animación y a su premisa agridulce.

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿POR QUÉ EL MANGA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ESTÁ EN HIATUS?

A mediados de octubre del 2025, Weekly Shonen Sunday anunció una pausa temporal del manga “Frieren: Beyond Journey’s End” por motivos de salud de los creadores Kanehito Yamada y Tsukasa Abe.

Así, el último capítulo publicado fue el 147, el cual salió a la venta el 14 de octubre de aquel año.

Desde entonces, la serie permanece en hiatus y este mes se cumple un año exacto sin nuevos capítulos.

De esta manera, el aniversario llega como una conmemoración incómoda para los fans, quienes ven cómo la espera se alarga cada vez más.

¿CUÁNDO VOLVERÍA EL MANGA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Lamentablemente, hasta ahora no hay una fecha o plazo oficial para el gran regreso del manga “Frieren: Beyond Journey’s End”.

Sin embargo, debido a que los lanzamientos de la revista Weekly Shonen Sunday se planifican con antelación, se espera que el anuncio del retorno de la obra llegue con el tiempo necesario para que los seguidores estén preparados para disfrutarlo.

¿QUÉ PASA CON EL ANIME “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Tal como mencioné previamente, el anime “Frieren: Beyond Journey’s End” sigue su camino:

La primera temporada se emitió entre septiembre del 2023 y marzo del 2024.

se emitió entre septiembre del 2023 y marzo del 2024. Y la segunda entrega, más corta, se lanzó entre enero y marzo del 2026.

Por otro lado, la temporada 3 de la producción llegará en octubre del 2027 y, si quieres estar al día con su trama, recuerda que el show televisivo está disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Esta es la ilustración conmemorativa por el tercer aniversario del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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