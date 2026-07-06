Si eres de los que sigue de cerca cada movimiento de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje” o “Frieren: Tras finalizar el viaje”), te tengo buenas noticias. Y es que, en medio del Anime Expo 2026, llegó una nueva pieza gráfica que revela lo que viene para el anime de Crunchyroll, justo cuando muchos fans todavía procesan el cierre de su segunda entrega. Así, ¿te gustaría saber cómo es exactamente este póster oficial de la serie? Pues, aquí te lo cuento.

Vale precisar que la producción arranca tras la derrota del Rey Demonio a manos de un grupo de aventureros liderados por Himmel, en el que también está Frieren, una maga élfica que ha vivido cientos de años.

Entonces, como elfos y humanos perciben el tiempo de forma muy distinta, ella recién empieza a cuestionarse cuánto conoció a sus antiguos compañeros de verdad cuando estos ya son ancianos o han muerto.

A partir de ahí, el show televisivo sigue el nuevo viaje de nuestra protagonista, ahora junto a su aprendiz humana Fern y otros aliados, mientras recorre el mundo cumpliendo promesas pendientes, enfrentando demonios y amenazas, y lidiando con temas como la mortalidad, el paso del tiempo, la memoria y la culpa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End”:

EL NUEVO PÓSTER PROTAGONIZADO POR MACHT, EL VILLANO DE LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

La ilustración presentada durante el Anime Expo 2026 muestra con más detalle a Macht, el enemigo que se perfila como el gran antagonista de la tercera temporada de la serie.

Según Comic Book, este personaje pertenece al grupo de los Siete Sabios de la Destrucción y es descrito como el más fuerte de todos ellos.

Además, el final de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End” ya había dejado pistas sobre su existencia, con el regreso breve de Denke como antesala de un enfrentamiento mayor.

Importante: la historia que introduce a Macht es conocida como el arco Golden Land (Tierra Dorada), un tramo narrativo más extenso que todo lo cubierto en la temporada 2 de la ficción.

Macht de las Tierras Doradas es el protagonista del nuevo póster de la tercera temporada del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

La tercera entrega del anime tiene fecha confirmada para octubre del 2027 y, como es usual con este show, la transmisión será por la cadena Nippon TV.

Por otro lado, en el streaming a nivel internacional, se espera su llegada a la plataforma Crunchyroll.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Tal como lo confirma la cuenta oficial de “Frieren: Beyond Journey’s End” en X, en esta tanda de episodios, Tomoya Kitagawa repite en la dirección general, con Daiki Harashina como director asistente y Keiichiro Saito en labores de cooperación de dirección.

Por otro lado, Tomohiro Suzuki se mantiene a cargo del guion de la serie, mientras que Takase Maru y Keisuke Kojima continúan como diseñadores de personajes.

Finalmente, Evan Call, compositor habitual de la franquicia, vuelve a estar a cargo de la música, y Madhouse conserva la producción de la animación.

Este es el póster con el que se anunció la tercera temporada del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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