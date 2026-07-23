Si eres fan de “Frieren: Beyond Journey’s End” y tienes una sensación de vacío mientras esperas por la tercera temporada de la serie, hoy te traigo una recomendación muy especial. Y es que existe otro anime de Crunchyroll con una elfa como personaje clave que comparte varios de los rasgos que hicieron que te enamoraras de Frieren. Se llama Sylphiette y pertenece a “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, una franquicia de fantasía que, si te gustó la anterior, bien podría convertirse en tu próxima maratón.

Vale precisar que Sylphiette también es una elfa de mirada serena y cabello claro, y su historia se construye igualmente sobre un crecimiento pausado y afectivo.

La serie, por su parte, sigue a un protagonista reencarnado en un mundo de fantasía, y ella es una de las personas más cercanas a él a lo largo de ese viaje.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”:

¿POR QUÉ SYLPHIETTE PUEDE GUSTARTE SI AMAS A LA PROTAGONISTA DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

El parecido va más allá de lo estético. Sylphiette es parte élfica y atraviesa un cambio físico central en la trama: tras el llamado Incidente de Teletransportación, su cabello pasa de verde a blanco por agotamiento de maná, lo que la deja con una apariencia muy cercana a la de Frieren.

Cabe resaltar que ambas comparten, además, un arco de crecimiento: Sylphiette empieza como una niña tímida e insegura y gana firmeza poco a poco, un ritmo narrativo algo similar al que hizo destacar a Frieren dentro del género.

¿DE QUÉ TRATA “MUSHOKU TENSEI: JOBLESS REINCARNATION”?

La historia de “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” sigue a Rudeus Greyrat, un joven reencarnado en un mundo de fantasía tras morir en su vida anterior, y su desarrollo como mago y como persona en esta nueva existencia.

Sylphiette aparece desde temprano como su amiga de infancia, luego de que él la ayude a escapar de un grupo de niños que la molestaban por el color de su cabello.

Ese vínculo inicial se vuelve central en la trama, ya que ambos se reencuentran años después bajo circunstancias que ninguno de los dos esperaba, y esa reconexión termina marcando buena parte del rumbo del relato.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “MUSHOKU TENSEI: JOBLESS REINCARNATION”?

“Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” está disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Sylphiette, también conocida de forma cariñosa como Sylphy, aparece en "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" (Foto: Egg Firm)

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