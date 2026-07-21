La famosa elfa protagonista del anime “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: "Frieren: Tras finalizar el viaje" o “Frieren: Más allá del final del viaje”) ha aparecido en un escenario que nadie esperaba: las ruinas infestadas de zombis de Raccoon City, el emblemático territorio de la saga de videojuegos “Resident Evil”. Así, las imágenes compartidas por las cuentas oficiales de ambas franquicias en redes sociales desataron una ola de comentarios entre fans que empezaron a preguntarse qué hay detrás de este cruce entre dos universos tan distintos.

Vale precisar que “Frieren: Beyond Journey’s End” se ha consolidado como uno de los animes más queridos de los últimos años, gracias a una historia que se aleja de las fórmulas de acción convencionales y apuesta por el viaje introspectivo de su personaje principal.

“Resident Evil”, por su parte, se mantiene como una de las franquicias de ‘survival horror’ más influyentes del mundo de los videojuegos, con una atmósfera oscura, criaturas icónicas y una narrativa centrada en el horror biológico que ha marcado a varias generaciones de jugadores.

¿QUÉ PASÓ ENTRE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” Y “RESIDENT EVIL” EN REDES SOCIALES?

Todo comenzó el pasado jueves 16 de julio del 2026, cuando las cuenta oficiales de ambas franquicias en X (@FRIEREN_PR y @REBHPortal) empezaron a publicar imágenes de la elfa de “Frieren: Beyond Journey’s End” representada como un muñeco de peluche colocado en distintos rincones de Raccoon City.

En este contexto, los equipos detrás de estas producciones acompañaron los posts con mensajes en tono de broma, como si Frieren hubiera quedado atrapada dentro del universo del videojuego.

Esta es una imagen oficial de la colaboración humorística entre el anime "Frieren: Beyond Journey's End" y la franquicia de videojuegos "Resident Evil" (Foto: @FRIEREN_PR / X)

¿SE HA CONFIRMADO UN CROSSOVER OFICIAL ENTRE LAS DOS FRANQUICIAS?

Pese a la viralidad de esta colaboración, hasta el momento no existe un anuncio oficial de un proyecto que una formalmente a “Frieren: Beyond Journey’s End” con “Resident Evil”.

Y es que, al parecer, las imágenes corresponden solo a contenido promocional en redes sociales, sin que se haya confirmado un videojuego, un corto animado o un episodio especial que las conecte.

Es decir, no se ha revelado si Capcom o Shogakukan, la editorial vinculada al manga de “Frieren”, tienen planes concretos más allá de la interacción digital.

De esta manera, lo que existe por ahora es una campaña de humor entre ambas cuentas oficiales.

En esta divertida colaboración, la protagonista del anime "Frieren: Beyond Journey's End" es introducida en el universo del videojuego "Resident Evil" (Foto: @REBHPortal / X)

¿QUÉ RELACIÓN TIENE “RESIDENT EVIL” CON EL MUNDO DEL ANIME?

Lejos de esta colaboración, la saga de videojuegos “Resident Evil” no es ajena al mundo del anime.

La franquicia cuenta con “Resident Evil: Infinite Darkness”, una serie animada en CG producida para Netflix por el mismo estudio detrás de “Dr. Stone”, “Sakamoto Days” y “Rent-A-Girlfriend”, centrada en personajes como Leon Kennedy y Claire Redfield.

Y, también en el 2023, Nippon Animation recreó eventos de “Resident Evil 4″ en diversos cortometrajes con una estética que nos recuerda al estilo del icónico Studio Ghibli.

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