Hay colaboraciones que sorprenden y hay otras que, cuando las ves, sientes que encajan tan bien que no podrían haber sido de otra forma. Eso es exactamente lo que pasó cuando el anime “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje” o “Frieren: Tras finalizar el viaje”) de Crunchyroll reveló una ilustración especial en la que su protagonista aparece reinterpretando la pintura más célebre del artista holandés Johannes Vermeer: “La joven de la perla”. ¿Te gustaría saber más detalles al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

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Vale precisar que la serie lleva varios años consolidándose como uno de los animes de fantasía más queridos y premiados de la última generación, con dos temporadas disponibles en el streaming y una tercera ya confirmada.

¿Y la premisa central del show televisivo? Pues, sigue a una maga elfa que participó en la derrota del Rey Demonio junto a un grupo de héroes.

Sin embargo, cuando esos compañeros comienzan a morir de vejez, ella se enfrenta por primera vez a la fragilidad de la vida humana y emprende un nuevo viaje para honrar sus últimas voluntades.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End”:

¿POR QUÉ SE CREÓ LA ILUSTRACIÓN ESPECIAL DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Esta es una pieza oficial creada para una exposición artística de primer nivel que llega a Japón por primera vez en 14 años.

Resulta que la obra “La joven de la perla” de Johannes Vermeer, custodiada de forma permanente en el Mauritshuis de La Haya, en los Países Bajos, viajará temporalmente a Osaka gracias a las obras de renovación que atraviesa el museo neerlandés.

El fenómeno “Frieren” se suma así como colaboración destacada del evento, con una ilustración pensada de manera específica para la ocasión.

¿CÓMO ES LA ILUSTRACIÓN ESPECIAL DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

La ilustración fue elaborada por Tsukasa Abe, el dibujante original de “Frieren: Beyond Journey’s End”, y representa a la protagonista del anime adoptando la postura, el turbante y el arete de perla característicos del cuadro de Vermeer datado alrededor de 1665.

Según los organizadores de la exposición, citados por el sitio HN 玩新聞, la elección tiene una bella lógica narrativa: “Frieren” es una historia ambientada en un mundo de estética medieval europea, y para una elfa que lleva más de mil años viva, una pintura del siglo XVII podría sentirse como algo pintado hace muy poco.

El propio autor del manga, Kanehito Yamada, declaró que era un gran honor colaborar con una obra tan icónica y que esperaba ver el trabajo de Vermeer de cerca.

Por su parte, Tsukasa Abe agradeció la oportunidad e indicó que estudiar la técnica del pintor mientras elaboraba la pieza fue una experiencia muy valiosa.

En esta ilustración, Frieren, la elfa protagonista del manga y anime "Frieren: Beyond Journey's End" recrea la composición, vestimenta y pose de "La joven de la perla", la obra maestra del pintor Johannes Vermeer de 1665 (Foto: @FRIEREN_PR / X)

¿DÓNDE SE CELEBRA LA EXPOSICIÓN PARA LA QUE SE CREÓ ESTA ILUSTRACIÓN?

La exposición se titula “Vermeer: Girl with a Pearl Earring – 17th Century Dutch Masterpieces" y tendrá lugar en el Museo de Arte Nakanoshima, en Osaka, del viernes 21 de agosto al domingo 27 de septiembre del 2026.

La directora del Mauritshuis, Martine Gosselink, señaló que miles de visitantes japoneses acuden al museo cada año solo para ver esta pintura, y que enviarla al país asiático representa una oportunidad especial, quizá la última, de acercarla a ese público. Es decir, no hay ninguna gira nacional planificada: Osaka es el único destino.

La exposición incluye doce obras en total y está organizada en seis bloques temáticos: Historia, Retrato, Género, Interior de iglesia, Paisaje y Naturaleza muerta.

Entre las piezas destacadas, figura también “Diana y sus ninfas” (1653-1654), una de las obras más tempranas de Vermeer y su único cuadro de temática mitológica.

De esta manera, la colaboración con “Frieren: Beyond Journey’s End” funciona como guiño para el público joven y fan del anime, mientras que la exposición en sí misma propone un recorrido serio por la pintura holandesa del siglo de oro.

La obra "La joven de la perla" del pintor holandés Johannes Vermeer es la protagonista del cartel de esta exposición que se llevará a cabo en el Museo de Arte Nakanoshima de Osaka (Foto: @sfumartofficial / Instagram)

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