Si ya estás al día con “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje” y en su idioma original: “Sōsō no Frieren”) y sientes que los episodios semanales que lanza Crunchyroll te quedan en la “punta de la lengua”, te traigo una recomendación imperdible. Y es que existe un mini anime oficial—una serie de cortos cómicos con versiones ‘chibi’ de los personajes—que se publica en YouTube y que funciona como complemento humorístico del show televisivo principal. Así, si te gustaría conocer exactamente de qué trata este simpático spin-off, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este proyecto es conocido en Japón como “○○ no Mahō” y lleva la marca de Toho animation, el mismo sello que respalda la serie televisiva animada por el estudio Madhouse.

Además, se sabe que la primera tanda de episodios se lanzó en el 2023, coincidiendo con la emisión de la temporada 1 del anime y, al cierre de esta nota, ya acumula 20 capítulos publicados.

La entrega más reciente del spin-off se estrenó el pasado martes 17 de febrero del 2026, lleva por título “A Magic to Swap Bodies” y propone la clásica premisa de intercambio de cuerpos entre los protagonistas.

Antes de continuar, te invito a disfrutarlo:

¿DE QUÉ TRATA EL MINI ANIME SPIN-OFF DE “FRIEREN BEYOND JOURNEY’S END”?

Cada episodio de esta mini serie de la franquicia “Frieren: Beyond Journey’s End” propone un hechizo distinto que complica—de forma absurda—la vida del grupo de aventureros formado por Frieren, Fern y Stark.

Resulta que los los cortos muestran a los protagonistas en sus versiones superdeformadas (’chibi’) enfrentándose a contratiempos causados por hechizos inusuales.

Obviamente, esto genera situaciones de comedia pura que van desde transformaciones físicas... hasta maldiciones con consecuencias ridículas.

Se trata, entonces, de contenido original que permite que los fans pasen un momento agradable en compañía de sus personajes favoritos.

¿CÓMO VER EL MINI ANIME SPIN-OFF DE “FRIEREN BEYOND JOURNEY’S END”?

El mini anime se publica en el canal de TOHO animation en YouTube, lo que lo convierte en contenido de acceso libre y sin necesidad de suscripción a plataformas de streaming como Crunchyroll o Netflix.

Por lo tanto, si quieres ver cada uno de los capítulos de la producción, tan solo ingresa a su playlist oficial y disfruta de tu maratón frente a la pantalla.

FICHA TÉCNICA DEL MINI ANIME SPIN-OFF DE “FRIEREN BEYOND JOURNEY’S END”

Año de estreno: 2023

2023 Duración promedio de episodios: 1 min.

1 min. País: Japón

Japón Dirección: Mayo Nozaki

Mayo Nozaki Música: Evan Call

Evan Call Compañía: TOHO animation

El mini anime “○○ no Mahō” explora géneros como la comedia, las aventuras y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: TOHO animation)

