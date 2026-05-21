Para los fans de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en su idioma original: “Sōsō no Frieren“ y en español: ”Frieren: Tras finalizar el viaje" o "Frieren: Más allá del final del viaje"), el sábado 4 de julio del 2026 se ha convertido en una fecha muy especial. Y es que, ese día, la serie será la gran protagonista de uno de los espacios más influyentes del mundo del anime, lo que ha desatado teorías y expectativas entre los seguidores de la producción. Por eso, aquí te cuento todo lo que debes saber al respecto y qué se podría adelantar sobre el futuro de la franquicia.

Vale precisar que la ficción sigue a Frieren, una maga elfa que formó parte del grupo de héroes que derrotó al Rey Demonio y trajo la paz al mundo.

Décadas después de aquella victoria, cuando sus antiguos compañeros han envejecido y empiezan a despedirse, ella se da cuenta de que casi no los conoció de verdad y que su manera de vivir el tiempo es muy distinta a la de los humanos.

A partir de ahí emprende un nuevo viaje, esta vez sin una gran amenaza que derrotar, para cumplir los últimos deseos de sus camaradas, acompañar a una nueva generación de aventureros y aprender qué significa, por fin, atesorar los momentos y los vínculos que va construyendo en el camino.

¿QUÉ PASARÁ CON “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” EL 4 DE JULIO?

En su cuenta de X, TOHO Animation confirmó que el sábado 4 de julio del 2026 se realizará el panel “Frieren: Beyond Journey’s End – Special Event Hosted by TOHO animation" dentro del Anime Expo 2026 de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según el anuncio, se trata de una ocasión especial en la que los asistentes podrán repasar la temporada 2 y escuchar más sobre la próxima temporada 3, además de disfrutar de una sesión de dibujo en vivo a cargo del diseñador de personajes Keisuke Kojima.

El evento está programado para el Día 3 del Anime Expo 2026, de 6:00 p.m. a 6:50 p.m. (hora local), en el JW Marriott Platinum Ballroom, un salón anexo al centro de convenciones de Los Ángeles.

Asimismo, la organización ha señalado que los tickets para el evento ya están disponibles, lo que implica que el acceso al panel dependerá del aforo y del pase que tenga cada fan.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL PANEL DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” EN EL ANIME EXPO 2026?

Además de Keisuke Kojima, el panel de “Frieren: Beyond Journey’s End” contará con el director Tomoya Kitagawa, el director de apoyo Keiichiro Saito y el productor de animación Yuichiro Fukushi, nombres clave en la actual etapa del anime.

Cabe resaltar que Kitagawa asumió la dirección de la serie para la temporada 2, por lo que su presencia es muy importante para los fans del relato.

¿QUÉ SE PODRÍA ANUNCIAR SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN” EN EL EVENTO?

Como muchos recordamos, en el Anime Expo 2025, se aprovechó el panel de “Frieren” para lanzar el primer adelanto de la segunda entrega y anunciar que el anime volvería a inicios de 2026, con Crunchyroll como plataforma de emisión global.

Esa experiencia hace que muchos seguidores de la producción interpreten el 4 de julio de 2026 como la fecha ideal para un nuevo tráiler o, al menos, una confirmación más concreta del rumbo de la temporada 3.

Y tú, ¿crees que se revele algo realmente emocionante?

A diferencia de otros animes, "Frieren: Beyond Journey's End" no se enfoca en la batalla para salvar al mundo, sino en las consecuencias emocionales y filosóficas que viven los héroes después de su victoria (Foto: Madhouse)

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