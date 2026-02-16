Si te confundiste con los saltos temporales de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje”) y ya no sabes si la protagonista tiene cientos o más de mil años, has llegado a la nota perfecta para ti. Y es que, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la edad de los héroes humanos, elfos y otros personajes clave de la famosa producción de fantasía, aventuras y drama. ¡Presta atención y prepárate para ordenar la línea de tiempo antes de tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que el anime de Crunchyroll sigue a una maga elfa después de haber derrotado al Rey Demonio junto a su grupo de héroes.

Y, a diferencia de sus compañeros humanos, ella vive durante siglos, por lo que la historia se centra en cómo el paso del tiempo afecta sus vínculos, sus recuerdos y la forma en la que aprende, eventualmente, a comprender las emociones y los momentos que compartió con los demás.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End”:

¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PERSONAJES DEL ANIME “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

1. Frieren

En diversas guías de personajes y fichas biográficas, se indica que Frieren tiene más de mil años y pertenece a la raza élfica, famosa por su longevidad casi inmortal.

Y si bien no se precisa una cifra exacta en la historia principal, algunos análisis de fans—cruzando pistas históricas del mundo de la serie—la sitúan entre 1200 y 1600 años.

¿Y físicamente? Pues, su apariencia equivale a la de una humana de veintitantos, lo que refuerza el contraste entre su cuerpo juvenil y su experiencia milenaria.

Frieren es una escena del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

2. Fern

En el caso de Fern, es importante resaltar que ella nació unos 11 años después de la muerte de Himmel y, conforme avanza la trama, la vemos crecer hasta situarse alrededor de los 19-20 años.

Fern en una escena del anime "Frieren: Beyond Journey’s End" (Foto: Madhouse)

3. Stark

Stark, por su parte, se presenta como un humano de 20 años, entrenado por Eisen y perteneciente al frente de combate del grupo.

Stark en una escena del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

4. Himmel

Himmel, el héroe original, aparece en los flashbacks con 26 años y se menciona que muere alrededor de los 76.

Himmel en una escena del anime “Frieren: Beyond Journey's End” (Foto: Madhouse)

Las edades de otros personajes de “Frieren: Beyond Journey’s End” :

5. En el caso de Heiter , lo vemos a finales de sus veintitantos durante los recuerdos de la aventura contra el Rey Demonio y alrededor de los 100 años en el momento de su muerte.

, lo vemos durante los recuerdos de la aventura contra el Rey Demonio y alrededor de los en el momento de su muerte. Eisen , el enano del grupo original, suele aparecer con una edad de más de 100 años , algo coherente con la longevidad de su raza dentro de este universo.

, el enano del grupo original, suele aparecer con una edad , algo coherente con la longevidad de su raza dentro de este universo. Serie , la gran maga élfica, es presentada como una figura antiquísima que supera ampliamente los mil años (incluso más de 1,500 años ).

, la gran maga élfica, es presentada como una figura antiquísima que supera ampliamente los mil años (incluso ). Sein , el sacerdote que se suma después al grupo de Frieren, suele describirse como un adulto joven de más de 20 años .

, el sacerdote que se suma después al grupo de Frieren, suele describirse como un adulto joven de . Entre los magos del examen, Denken se perfila como uno de los más veteranos, con cerca de 80 años.

se perfila como uno de los más veteranos, con cerca de 80 años. Por otro lado, Wirbel, Ubel y Land parecen estar en un rango que va de los 20 a los 30 años.

