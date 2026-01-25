Tras haberse ganado el corazón de la audiencia y liderar las listas gracias a su trama, su gran animación y su singular protagonista, el 16 de enero de 2026 se estrenó la segunda temporada del aclamado anime “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje”) en Crunchyroll. Aunque muchos celebran la llegada de esta producción a la plataforma de streaming, algunos fanáticos que no disfrutan leer subtítulos porque sienten que no pueden apreciar al 100% la serie se preguntan cuándo estará disponible el doblaje en inglés de esta entrega. ¿Ansioso por saberlo? A continuación, te lo contamos.

La temporada 2 del anime "Frieren: Beyond Journey’s End" fue uno de los títulos más esperados entre sus fans (Foto: Madhouse)

¿DESDE QUÉ FECHA ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Aunque Crunchyroll está emitiendo la segunda temporada simultáneamente con subtítulos en inglés, la versión doblada no está disponible. Esto no quiere decir que no la tendrá, sino que habrá que esperar un poco más, pero ¿cuánto exactamente?

Teniendo en cuenta que la plataforma de streming anunció los animes que serían doblados al inglés para la temporada de invierno 2026, entre los que incluyó a “Frieren: Beyond Journey’s End”, lo cierto es que llegaría entre enero y marzo, precisa el sitio web CBR.

Recordemos que la primera entrega del anime tuvo su doblaje al inglés dos semanas después de su debut en Japón. Por lo tanto, si se continúa con esta tendencia, tendremos doblada esta producción para el 30 de enero.

Como se sabe, una versión doblada de un anime usualmente suele emitirse dos o tres semanas después de su estreno original en Japón, por lo que al ser un gran éxito “Frieren: Beyond Journey’s End”, tendrá mucha prioridad.

En la segunda temporada de "Frieren: Más allá del final del viaje", la protagonista del anime adopta un rol como mentora, transmitiendo las lecciones aprendidas a sus compañeros (Foto: Madhouse)

¿Quiénes conforman el reparto de voces?

Crunchyroll tampoco ha anunciado quiénes prestarán su voz en inglés para el doblaje de los personajes animados. Lo que sí está confirmado es el elenco principal repetirá sus papeles en esta nueva edición.

Es decir, Mallorie Rodak dará su voz a Frieren, Jordan Dash Cruz y Jill Harris prestarán sus voces para Fern y Stark, respectivamente. Asimismo, Clifford Chapin interpretarpa a Himmel, Jason Douglas a Heter y Christopher Guerrero a Eisen en flashbacks.

Debido a quehay nuevas incorporaciones en esta temporada, escucharemos voces nuevas dando vida en inglés al elenco animado.

