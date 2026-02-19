Tras consolidarse como uno de los animes más comentados del 2026—y sufrir una breve pausa por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno—la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje” y en su idioma original: "Sōsō no Frieren“) retomará su emisión el 27 de febrero con un episodio clave: el inicio del arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc). Así, si te preguntas exactamente de qué trata y qué hace tan especial esta etapa de la producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este bloque narrativo marca un cambio de tono en la serie, que deja atrás las escalas más tranquilas del viaje para abrir un nuevo frente en el norte del continente y presentar a Revolte, un temido general demonio que le da nombre al arco.

Es decir, entramos en una fase mucho más bélica, en la que las batallas y la estrategia ganan peso frente a los momentos apacibles que habían caracterizado el arranque de la temporada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End 2”:

¿DE QUÉ TRATA EL ARCO DE LA REBELIÓN DIVINA EN LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

El arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc) es la primera gran misión de la segunda entrega del anime.

Y es que se trata de un operativo de exterminio de demonios en el Altiplano del Norte, donde Frieren, Fern y Stark se alían con los magos Genau y Methode para detener a un general demonio de cuatro brazos llamado Revolte, responsable de la destrucción de aldeas enteras.

En el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, este arco funciona como la culminación de los viajes continuados hacia el Norte y como antesala del famoso ‘Golden Land Arc’.

Por lo tanto, para un espectador que viene de los primeros episodios más tranquilos de la temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”, esta etapa se siente casi como pisar el acelerador hacia más acción.

¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA CUBRE EL ARCO DE LA REBELIÓN DIVINA DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

El arco de la Rebelión Divina abarca los capítulos 71 al 76 de la obra original, recopilados en el volumen 8 del manga.

Así, si la producción televisiva respeta su patrón de adaptación, esta etapa de la historia ocuparía—aproximadamente—los episodios 6 al 8 de la segunda temporada (y podría alargarse a un cuarto episodio si el estudio Madhouse amplía las escenas de combate).

¿CÓMO SE DESARROLLA LA REBELIÓN DIVINA EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

En términos de conflicto, el arco de la Rebelión Divina de “Frieren: Beyond Journey’s End” no se limita a una sola batalla final, sino que intercala estrategias para localizar al enemigo, emboscadas en pueblos devastados y duelos en condiciones desfavorables.

Esto da espacio a que Fern y Stark asuman más protagonismo en combate, mientras que Genau y Methode aportan experiencia de cazadores de demonios del norte, permitiendo que el espectador vea distintas filosofías de lucha dentro del mismo bando.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ARCO DE LA REBELIÓN DIVINA EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

El arranque del arco de la Rebelión Divina en el anime está fijado para el episodio 6 de la temporada 2, que se emitirá el viernes 27 de febrero del 2026.

Por ende, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming Crunchyroll.

