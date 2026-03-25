Después de diez emocionantes episodios, que incluyeron demonios, peligrosas batallas, primeras citas, reencuentros con viejos conocidos, primeras citas y más aventuras, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) llega a su fin. A diferencia de la primera entrega del anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, la segunda solo cuenta con diez capítulos. Pero se espera que Frieren, Fern y Stark regresen en una tercera temporada.

En “Himmeru no jiden” (“Las memorias de Himmel”) (2x09), los protagonistas se enfrentan a una bandada de dragones. Aunque se trata de una misión peligrosa, logran superarla con éxito. A pesar de que Stark recibe una mordida, pero no sufre gran daño. Debido a una tormenta de nieve, el grupo no puede continuar su camino y debe quedarse un tiempo en la aldea.

Cuando el clima mejora, no tiene con qué pagar el cruce del ferry en el Lago Korridor, así que el capitán propone un intercambio: se ofrece a llevarlos a cambio de las memorias de Himmel. Frieren las consigue y el capitán permite que la conserve. De camino al otro lado del lago, son atacados por un kraken. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo? ¿Cómo verlo y qué pasará?

Stark y Fern cruzando el lago en el noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10

El décimo y último episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 27 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ”Utsukushii kôkei” (2x10), décimo episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “un enorme puente, construido hace más de 200 años por el enano Gehen, cruza el barranco de Tor. Oculta en este puente se esconde una historia secreta del pasado de Himmel y Gehen…

Más tarde, Frieren y sus compañeros llegan a los Campos Nevados de Schmal y aceptan una misión para cazar monstruos y ganar dinero. Mientras tanto, un mago de primera clase visita un lugar…"

Fern, Frieren y Stark en el décimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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