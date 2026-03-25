¿Qué pasará con Fern en el décimo y último episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End"? (Foto: Madhouse)
¿Qué pasará con Fern en el décimo y último episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End"? (Foto: Madhouse)
Nelly Osco
Nelly Osco

Después de diez emocionantes episodios, que incluyeron demonios, peligrosas batallas, primeras citas, reencuentros con viejos conocidos, primeras citas y más aventuras, (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) llega a su fin. A diferencia de la primera entrega del anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, la segunda solo cuenta con diez capítulos. Pero se espera que Frieren, Fern y Stark regresen en una tercera temporada.

En “Himmeru no jiden” (“Las memorias de Himmel”) (2x09), los protagonistas se enfrentan a una bandada de dragones. Aunque se trata de una misión peligrosa, logran superarla con éxito. A pesar de que Stark recibe una mordida, pero no sufre gran daño. Debido a una tormenta de nieve, el grupo no puede continuar su camino y debe quedarse un tiempo en la aldea.

Cuando el clima mejora, no tiene con qué pagar el cruce del ferry en el Lago Korridor, así que el capitán propone un intercambio: se ofrece a llevarlos a cambio de las memorias de Himmel. Frieren las consigue y el capitán permite que la conserve. De camino al otro lado del lago, son atacados por un kraken. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo? ¿Cómo verlo y qué pasará?

Stark y Fern cruzando el lago en el noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Stark y Fern cruzando el lago en el noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10

El décimo y último episodio de se estrenará el viernes 27 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 10?

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ”Utsukushii kôkei” (2x10), décimo episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “un enorme puente, construido hace más de 200 años por el enano Gehen, cruza el barranco de Tor. Oculta en este puente se esconde una historia secreta del pasado de Himmel y Gehen…

Más tarde, Frieren y sus compañeros llegan a los Campos Nevados de Schmal y aceptan una misión para cazar monstruos y ganar dinero. Mientras tanto, un mago de primera clase visita un lugar…"

Fern, Frieren y Stark en el décimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Fern, Frieren y Stark en el décimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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