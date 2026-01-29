La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) fue uno de los estrenos más esperados en los primeros días del 2026. La nueva entrega empezó el 16 de enero y hasta el momento, ha obtenido buenas calificaciones, ya que los fanáticos del anime, basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, están entusiasmados por la aventura que emprendieron Frieren, Fern y Stark después de los eventos de la segunda temporada. Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo?

En “The Hero of the South” (2x02), mientras prosiguen con su viaje, Frieren les habla a Fern y Stark de otro héroe previo a Himmel luego de que son contratados para pulir la estatua de un héroe en un pueblo de las tierras del norte. Tras conocer su historia, queda claro que el Héroe del Sur no ha sido olvidado en absoluto.

Además, Frieren y su grupo aceptan la misión de recuperar una reliquia familiar del Graf Dach a cambio de un grimorio. Se trata de una espada robada por un demonio. Aunque ella sabe que el dominio la robó porque alguna vez le perteneció, accede debido a que Himmel la rescató una vez. ¿Qué sucederá en el próximo capítulo?

Frieren, Fern y Stark en el tercer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 3

“Somewhere She’d Like”, tercer episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 30 de enero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 3?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 3?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 3?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Somewhere She’d Like” (2x03), tercer episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “en el balneario de Etwas, Frieren y los demás anhelan aguas termales, pero el pueblo de montaña ya está en desuso.

Tras oír rumores de que hay una ‘fuente termal secreta en el Monte Etwas’, en lo profundo de las montañas, los tres deciden ir allí. ¿Qué les espera al final del escarpado sendero montañoso habitado por monstruos? Entonces, al llegar al siguiente pueblo, Fern recibe una invitación inesperada de Stark.”

Fern y Frieren en el bosque en el tercer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

