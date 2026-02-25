Después de la breve pausa, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) regresa. Luego del reencuentro con Fass, la búsqueda del Boshaft, la deuda de Frieren de más de 80 años y su trabajo forzado en las minas en el quinto episodio, los fanáticos del anime, basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, se preguntan qué nuevas aventuras les esperan a Frieren, Fern y Stark. ¿Qué sigue en su recorrido por la Meseta Norte? ¿Cuándo se estrenará el sexto capítulo?

En “Logistics in the Northern Plateau” (2x05), Frieren se reencuentra con Fass, el enano, que lleva más de 200 años buscando el licor de Boshaft. Fass solicita la ayuda de la protagonista para derribar el muro que lo separa de su ansiada bebida, pero ella se niega en repetidas ocasiones. No obstante, Stark y Fern aceptan la misión para conseguir algo de dinero.

Luego de probar el decepcionante licor, el grupo entra al territorio de la Compañía Norm, quien exige el pago de la deuda de Frieren. Debido a que no puede cubrir el monto más los intereses, se ve obligada a trabajar en las minas por 300 años. Sin embargo, llega a un acuerdo y es libre. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente episodio?

Fern, Frieren y Stark ayudan a conseguir el licor de Boshaft en el quinto episodio de la segunda temporada del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 6

El sexto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 27 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 6?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 6?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 6?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del sexto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, se espera que Frieren, Fern y Stark continúen su camino y se enfrenten a nuevos peligros. La última prueba que superaron demostró la conexión que existe en el grupo, así el nuevo capitulo podría seguir esa línea.

Además, el nuevo episodio prepara el terreno para dar inicio al arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc), que introduce al imponente demonio Revolta, al que se enfrentarán Fern y Stark.

Los avances muestran que los magos de primera clase Genau y Methode llegan a una aldea en la Meseta Norte tras recibir una solicitud para subyugar demonios.

Genau y Stark en una escena del sexto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

