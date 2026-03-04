El recorrido de Frieren, Fern y Stark se vuelve cada vez más peligroso. Después llegar a una aldea en la Meseta Norte y descubrir que un demonio causó muchas muertes, los protagonistas se unieron a Genau y Methode para seguir el rastro de la criatura en el sexto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), pero aún no han descubierto al culpable, así que las aventuras del equipo principal y los recién llegados sin duda se volverán más intensas en el siguiente capítulo del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe.
En “Tôbatsu yôsei” (2x06), la compañía de Frieren llega a un pueblo destruido por demonios. El camino de los protagonistas se cruza con el de Genau y Methode. Juntos se encargan de los cuerpos de las víctimas. Deben llegar al extremo sur de la meseta para enterrarlos y evitar que los monstruos se sientan atraídos por el olor a descomposición e intenten comerse los cadáveres.
Tras analizar al demonio que realizó el ataque, Stark señala que aún intentan averiguar cuántas espadas se usaron. Methode interviene y señala que el enemigo podría estar usando cuatro espadas. Por lo tanto, se enfrentarán a un demonio muy peligroso. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente episodio?
FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7
El séptimo episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?
Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.
Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|4:00 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”
¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?
Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del sexto episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, pero sin duda, cada vez está más cerca el evento principal de la temporada, que incluye a al General Demonio Revolte, quien en el manga tiene dos pares de brazos y cuerpo de serpiente de cintura para abajo, con dos horribles cicatrices en los ojos que cubre con una máscara.
Por lo visto en el avance, Fern y Methode se adentrarán en el bosque cercano para rastrear a algunos de los demonios responsables del ataque. En tanto, Stark y Genau se encargan de los cadáveres.
