El recorrido de Frieren, Fern y Stark se vuelve cada vez más peligroso. Después llegar a una aldea en la Meseta Norte y descubrir que un demonio causó muchas muertes, los protagonistas se unieron a Genau y Methode para seguir el rastro de la criatura en el sexto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), pero aún no han descubierto al culpable, así que las aventuras del equipo principal y los recién llegados sin duda se volverán más intensas en el siguiente capítulo del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe.

En “Tôbatsu yôsei” (2x06), la compañía de Frieren llega a un pueblo destruido por demonios. El camino de los protagonistas se cruza con el de Genau y Methode. Juntos se encargan de los cuerpos de las víctimas. Deben llegar al extremo sur de la meseta para enterrarlos y evitar que los monstruos se sientan atraídos por el olor a descomposición e intenten comerse los cadáveres.

Tras analizar al demonio que realizó el ataque, Stark señala que aún intentan averiguar cuántas espadas se usaron. Methode interviene y señala que el enemigo podría estar usando cuatro espadas. Por lo tanto, se enfrentarán a un demonio muy peligroso. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente episodio?

Genau y Stark intercambiando ideas sobre el ataque en el sexto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7

El séptimo episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 7?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del sexto episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, pero sin duda, cada vez está más cerca el evento principal de la temporada, que incluye a al General Demonio Revolte, quien en el manga tiene dos pares de brazos y cuerpo de serpiente de cintura para abajo, con dos horribles cicatrices en los ojos que cubre con una máscara.

Por lo visto en el avance, Fern y Methode se adentrarán en el bosque cercano para rastrear a algunos de los demonios responsables del ataque. En tanto, Stark y Genau se encargan de los cadáveres.

¿Qué pasará con los protagonistas en el séptimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End"? (Foto: Madhouse)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí