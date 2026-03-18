Después de las emocionantes batallas que libraron nuestros héroes favoritos: Frieren, Fern y Methode contra Hemmung y otro demonio, y Stark y Genau contra Revolte, el Divino, solo resta un par de episodios para el final de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español). Por lo tanto, los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe están pendientes de las siguiente aventura de los protagonistas. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo y cómo verlo?

En “Rippana saigo” (2x08), Genau y Stark se enfrentan solos a Revolte. Cuando el demonio recuerda a Genau y a su antiguo compañero, utiliza esa historia para ponerle una trampa. Aunque Genau cae en la treta, logra recuperarse y continuar con la batalla. Tras una ardua lucha, está a punto de perder, pero Stark vuelve al combate y juntos logran derrotar a Revolte. Pero ambos quedan heridos.

En el bosque, las hechiceras se enfrentan a otros dos demonios. Mientras Frieren observa desde el aire, Fern huye intentando bloquear los ataques mágicos de Hemmung. En tanto, Methode encuentra la manera de vencer: deshacerse de la niebla. Ellas también ganan su pelea y se reúnen con sus compañeros. ¿Qué pasará en el siguiente episodio?

Lord Revolte se enfrentó a Genau y Stark en el octavo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9

El noveno episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ”Himmeru no jiden” (2x09), noveno episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “un pueblo de hombres que se niegan a abandonar su tierra natal a pesar de la amenaza de las hordas de dragones. Y un pueblo portuario en el vasto lago Korridor. Frieren y sus compañeros visitan varios lugares durante su viaje.

Cuando intentan tomar un ferry en el lago Korridor, no tienen suficiente dinero para el pasaje, y el barquero les ofrece un trato: encontrar la ‘Autobiografía de Himmel, que está escondida en el monasterio de la isla."

Por lo tanto, el nuevo capítulo se centra en la búsqueda de las supuestas memorias de Himmel. Después de batallas intensas, volvemos a la exploración y a la evaluación del legado.

Stark y Fern en una escena del noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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