Frieren, Fern y Stark llegan a una ciudad portuaria en el noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Frieren, Fern y Stark llegan a una ciudad portuaria en el noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Nelly Osco
Nelly Osco

Después de las emocionantes batallas que libraron nuestros héroes favoritos: Frieren, Fern y Methode contra Hemmung y otro demonio, y Stark y Genau contra Revolte, el Divino, solo resta un par de episodios para el final de (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español). Por lo tanto, los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe están pendientes de las siguiente aventura de los protagonistas. Entonces, ¿cuándo se estrenará el próximo capítulo y cómo verlo?

En “Rippana saigo” (2x08), Genau y Stark se enfrentan solos a Revolte. Cuando el demonio recuerda a Genau y a su antiguo compañero, utiliza esa historia para ponerle una trampa. Aunque Genau cae en la treta, logra recuperarse y continuar con la batalla. Tras una ardua lucha, está a punto de perder, pero Stark vuelve al combate y juntos logran derrotar a Revolte. Pero ambos quedan heridos.

En el bosque, las hechiceras se enfrentan a otros dos demonios. Mientras Frieren observa desde el aire, Fern huye intentando bloquear los ataques mágicos de Hemmung. En tanto, Methode encuentra la manera de vencer: deshacerse de la niebla. Ellas también ganan su pelea y se reúnen con sus compañeros. ¿Qué pasará en el siguiente episodio?

Lord Revolte se enfrentó a Genau y Stark en el octavo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Lord Revolte se enfrentó a Genau y Stark en el octavo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9

El noveno episodio de se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 9?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ”Himmeru no jiden” (2x09), noveno episodio de la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “un pueblo de hombres que se niegan a abandonar su tierra natal a pesar de la amenaza de las hordas de dragones. Y un pueblo portuario en el vasto lago Korridor. Frieren y sus compañeros visitan varios lugares durante su viaje.

Cuando intentan tomar un ferry en el lago Korridor, no tienen suficiente dinero para el pasaje, y el barquero les ofrece un trato: encontrar la ‘Autobiografía de Himmel, que está escondida en el monasterio de la isla."

Por lo tanto, el nuevo capítulo se centra en la búsqueda de las supuestas memorias de Himmel. Después de batallas intensas, volvemos a la exploración y a la evaluación del legado.

Stark y Fern en una escena del noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
Stark y Fern en una escena del noveno episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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