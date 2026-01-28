Después de los eventos de los primeros 28 episodios, en la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), Frieren, Fern y Stark abandonan la ciudad mágica de Äußerst y viajan por un camino hacia las tierras del norte. Pero ese solo es el inicio de las nuevas aventuras de este grupo que se adentra en el territorio inexplorado del Altiplano del Norte con la esperanza de reencontrarse con el héroe Himmel. Entonces, ¿qué arcos del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe se adaptan en los nuevos episodios del popular anime?

La nueva temporada empezó el 16 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 20 de marzo del mismo año, ya que solo cuenta con 10 episodios. Al parecer, esta reducción en el número de capítulos, es una decisión del estudio Madhouse para asegurar la calidad de la animación y respetar el ritmo natural de la historia a medida que se desarrolla en el manga.

Aunque la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” cuenta con el regreso del equipo y el reparto de voces de la primera entrega, no incluye a Keiichiro Saito como director, ya que fue reemplazado por Tomoya Kitagawa.

Fern, Frieren y Stark en el primer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

LOS ARCOS DEL MANGA QUE ADAPTA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2

La primera temporada de “Frieren: Más allá del final del viaje”, que combina fantasía, reflexión y desarrollo de personajes con temas como la amistad y la mortalidad, adaptó los primeros 60 capítulos del manga. Por lo tanto, la segunda entrega parte desde el capítulo 61 del material original.

El arco de los Viajes Continuos por el Norte es uno de los que se adaptan en los nuevos episodios. En estos capítulos, los protagonistas cruzan la frontera hacia el Altiplano, exploran regiones desconocidas, ayudan a aldeas aisladas y enfrentan monstruos atraídos por el maná.

También se adapta el arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc), que introduce al imponente demonio Revolta, al que se enfrentarán Fern y Stark. Algunos fanáticos esperaban que también se adaptara el Golden Land Arc, pero con diez episodios es poco probable que se llegue a ese punto.

Frieren y Fern en una escena del primer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

Entonces, estos son los arcos que adapta la temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”:

Arco de Viajes continuados por el Norte : Frieren y su grupo cruzan la frontera hacia la meseta septentrional, una región extremadamente peligrosa llena de monstruos y vestigios del ejército del Rey Demonio.

: Frieren y su grupo cruzan la frontera hacia la meseta septentrional, una región extremadamente peligrosa llena de monstruos y vestigios del ejército del Rey Demonio. Arco de la Revuelta Divina: surgen conflictos internos y nuevas amenazas demoníacas que ponen a prueba las habilidades de Fern como maga de primera clase.

¿CÓMO VER “FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE” - TEMPORADA 2?

“Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenó el 16 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente, a través de Crunchyroll. Cada semana se emite un nuevo capítulo.

