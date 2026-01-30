Los fans que esperaban el doblaje en inglés de la segunda temporada del anime “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: "Frieren: Tras finalizar el viaje" o “Frieren: Más allá del final del viaje”) tendrán que aguardar un poco más. Y es que Crunchyroll confirmó que la tormenta invernal Fern, el fenómeno meteorológico que paralizó gran parte de Estados Unidos, obligó a posponer el estreno previsto para el viernes 30 de enero del 2026. ¿Te gustaría saber cuál es su nueva fecha de lanzamiento? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la decisión del aplazamiento responde al impacto que el clima extremo tuvo sobre el estudio principal de doblaje de Crunchyroll, ubicado en Dallas, Texas, donde se produce la mayor parte de sus versiones en inglés.

Resulta que la tormenta, bautizada curiosamente con el nombre del personaje de la serie, Fern, afectó a más de 230 millones de personas y obligó al cierre de negocios y centros de producción en al menos 35 estados.

LA CAUSA DETRÁS DEL RETRASO DEL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2

Las condiciones climáticas severas, que incluyeron acumulaciones de hielo, nieve intensa y temperaturas históricamente bajas, provocaron el cierre de las instalaciones del estudio de doblaje de Crunchyroll y, por lo tanto, la suspensión de operaciones de grabación desde el pasado viernes 23 de enero.

En esas circunstancias, las autoridades locales recomendaron no salir a las calles debido al peligro que representaban las carreteras congeladas y la posibilidad de cortes eléctricos masivos.

De esta manera, negocios, restaurantes y centros de trabajo permanecieron cerrados durante varios días consecutivos, dejando a miles de trabajadores sin ingresos.

​Frente a esto, Crunchyroll emitió un comunicado de prensa en el que detalló que el retraso no solo afectó a “Frieren: Beyond Journey’s End”, sino a 10 títulos de anime en total, entre ellos:

“Trigun Stargaze”

“Golden Kamuy”

“Jack-of-All-Trades, Party of None”

“A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans“

“An Adventurer’s Daily Grind at Age 29”

“Anyway, I’m Falling in Love with You”

“Dead Account”

“Roll Over and Die”

“You Can’t Be In a Rom-Com with Your Childhood Friends!”

FECHAS CONFIRMADAS PARA EL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2

Para tranquilidad de los seguidores, se ha confirmado que el cronograma de lanzamiento de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” doblada al inglés es el siguiente:

Episodio 1: viernes 6 de febrero del 2026

viernes 6 de febrero del 2026 Episodios 2 y 3: viernes 13 de febrero del 2026

Cabe resaltar que esta reprogramación representa un retraso de una semana respecto a la fecha original del 30 de enero, que ya de por sí implicaba un desfase de dos semanas en comparación con el estreno de la versión subtitulada, lanzada el 16 de enero en simultáneo con la emisión en Japón.

EL ELENCO Y EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DEL DOBLAJE EN INGLÉS DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

El doblaje en inglés de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” mantiene al elenco principal que conquistó a los fans durante la primera entrega.

En ese sentido, las voces protagonistas son:

Mallorie Rodak como Frieren

como Frieren Jill Harris como Fern

como Fern Jordan Dash Cruz como Stark

como Stark Christopher Guerrero como Eisen

como Eisen Clifford Chapin como Himmel

como Himmel Jason Douglas como Heiter

Además, se incorporan nuevas voces para los personajes introducidos en esta temporada:

Bradley Gareth como Dach

como Dach Trina Nishimura como Ehre

como Ehre Brian Mathis como Hero of the South (Héroe del Sur)

como Hero of the South (Héroe del Sur) Jennifer Green como Sword Demon (Demonio de la Espada)

como Sword Demon (Demonio de la Espada) Alejandro Saab como Scharf

como Scharf Ricco Fajardo como Wirbel

como Wirbel Doug Jackson como Coachman (Cochero)

Finalmente, el equipo técnico detrás de la producción del doblaje también regresa en pleno:

Directora de voz: Jad Saxton

Jad Saxton Productora: Susie Nixon

Susie Nixon Adaptación de guion: Macy Anne Johnson

Macy Anne Johnson Mezclador: Matt Grounds

Matt Grounds Ingeniero: Seth Aulds

Fern y Stark acompañan a Frieren a lo largo de la segunda temporada del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

