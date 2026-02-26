La temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Más allá del final del viaje” y en su idioma original: “Sōsō no Frieren”) no solo sigue emocionando a sus espectadores en Crunchyroll, sino que también ha lanzado su banda sonora oficial, compuesta nuevamente por Evan Call. Y, para alegría de los fans del anime, el soundtrack ya está disponible en las principales plataformas digitales... lo que implica que pueden revivir las escenas más memorables de la serie gracias a su música.

Vale precisar que esta es una versión seleccionada de tan solo 6 pistas, pensada—sobre todo—para quienes quieren una primera aproximación a la propuesta musical de la temporada.

Y es que, además de este EP, se ha anunciado un álbum físico en CD que incluirá 22 temas en un solo disco y que llegará en abril del 2026.

De esta manera, los coleccionistas tendrán una edición más completa, con empaque especial, libreto y adhesivo de portada, mientras que los más ansiosos ya pueden ir escuchando la selección de las composiciones principales.

¿CÓMO ESCUCHAR EL SOUNDTRACK DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

Si lo que quieres es disfrutar de la música que suena en la temporada 2 del show televisivo, el punto de partida es el EP digital “Frieren: Beyond Journey’s End Season 2 (Original Soundtrack) [Selected Version]”.

Este incluye seis temas nuevos compuestos por Evan Call, disponibles en la mayoría de territorios donde funcionan los siguientes servicios de streaming:

¿QUÉ CANCIONES INCLUYE ESTA VERSIÓN SELECCIONADA DEL SOUNDTRACK DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

A continuación, repasa cada una de las canciones que incluye el EP:

Pista 1: “The Journey Continues” - Duración: 3:09 min.

Pista 2: “Castles and Cobblestone” - Duración: 2:04

Pista 3: “Villages and Vagabonds” - Duración: 2:07 min.

Pista 4: “Memories - Wayfarers of Time” - Duración: 2:52 min.

Pista 5: “Hero of the South” - Duración: 3:23 min.

Pista 6: “Ready Your Weapon” - Duración: 2:21 min.

¿CUÁNDO SE LANZA EL ÁLBUM COMPLETO DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

El CD físico completo, con 22 temas en total, sale a la venta el miércoles 15 de abril del 2026 en Japón.

Este forma parte del mismo catálogo musical supervisado por TOHO que ya publicó el soundtrack completo de la primera temporada en el 2024.

Y si bien no se ha revelado si habrá una edición simultánea en otros territorios, se espera el anuncio de mayores novedades al respecto con el paso del tiempo.

Evan Call es el compositor a cargo de la banda sonora original de la temporada 2 del anime "Frieren: Beyond Journey’s End" (Foto: Milan Records / Madhouse)

