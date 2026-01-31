La segunda temporada “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) es uno de los estrenos de anime más esperados del primer mes de 2026 y los primeros tres episodios ya están disponibles en Crunchyroll con subtítulos. Pero los nuevos capítulos de la serie basada en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe ¿también estarán disponibles en Netflix? ¿Los fanáticos podrán ver las nuevas aventuras de Frieren, Fern y Stark en la plataforma de streaming de la N roja?

En los primeros episodios de la segunda entrega del anime, que combina fantasía, reflexión y desarrollo de personajes con temas como la amistad y la mortalidad, Frieren, Fern y Stark, tras los Exámenes de Mago de Primera Clase y dejar AuBerst, prosiguen su viaje hacia Ende, un lugar donde las almas encuentran paz en el más allá.

Además, Frieren les habla a Fern y Stark sobre otro héroe previo a Himmel luego de que son contratados para pulir la estatua de un héroe en un pueblo de las tierras del norte. Tras conocer su historia, queda claro que el Héroe del Sur no ha sido olvidado en absoluto.

Frieren, una elfa hechicera que formó parte del grupo de héroes que derrotó al Rey Demonio, es la protagonista de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

“FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” -TEMPORADA 2 ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN NETFLIX?

Aunque Crunchyroll se encarga de la distribución internacional de “Frieren: Beyond Journey’s End”, los 28 episodios de la primera temporada también están disponibles en Netflix. Entonces, ¿sucederá lo mismo con la segunda temporada? ¿Cuándo llegará a esta popular plataforma de streaming?

La temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End” ya está disponible en Netflix en algunas regiones de Asia. Aún no está disponible en Netflix USA, Latinoamérica y otras partes del mundo, probablemente llegará en los próximos meses.

Hasta el momento, no hay fecha oficial del estreno global de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” en Netflix. Considerando que la primera temporada llegó a Netflix aproximadamente 18 meses después de su emisión inicial, es posible que los fanáticos tengan que esperar un tiempo similar para ver el anime en la plataforma de streaming de la N roja.

Fern, Frieren y Stark continúan con su hija a Enden en la segunda temporada del anime "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA QUE ADAPTA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

Arco de Viajes continuados por el Norte : Frieren y su grupo cruzan la frontera hacia la meseta septentrional, una región extremadamente peligrosa llena de monstruos y vestigios del ejército del Rey Demonio.

: Frieren y su grupo cruzan la frontera hacia la meseta septentrional, una región extremadamente peligrosa llena de monstruos y vestigios del ejército del Rey Demonio. Arco de la Revuelta Divina: surgen conflictos internos y nuevas amenazas demoníacas que ponen a prueba las habilidades de Fern como maga de primera clase.

