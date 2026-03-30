La temporada 3 del anime “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: "Frieren: Tras finalizar el viaje" y en su idioma original: "Sōsō no Frieren") ya es una realidad y adaptará el Golden Land Arc (arco de la Tierra Dorada), una historia en la que Frieren y su grupo viajan a una ciudad fortaleza transformada en oro por una poderosa maldición ligada al demonio Macht. Así, la nueva tanda de episodios se estrenará en octubre del 2027 y se espera que esté a la altura de las expectativas de los lectores del manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe.

Vale precisar que el anuncio de esta tercera entrega se hizo al final del último episodio de la temporada 2, emitido el pasado viernes 27 de marzo del 2026.

En aquel momento, se confirmó que la historia animada retomará la trama desde el capítulo 81 del manga, precisamente el inicio del arco de la Tierra Dorada.

En la obra original, este segmento se extiende hasta el capítulo 104 y es el séptimo gran bloque argumental del texto.

Y, por si fuera poco, muchos lectores lo consideran como el punto más alto del manga... debido a la fuerza emocional de la historia de Denken, el hechicero que aquí pasa a ocupar el centro del escenario.

Antes de continuar, mira una escena de “Frieren: Beyond Journey’s End 2”:

¿DE QUÉ TRATA EL ARCO DE LA TIERRA DORADA EN LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

En este tramo del relato, Frieren, Fern y Stark continúan su viaje hacia el norte y oyen rumores de una región donde todo ha sido convertido en oro.

Entonces, a raíz de una petición del hechicero Lernen, el grupo se ve involucrado en la misión de subyugar al responsable de ese fenómeno y acaba colaborando con Denken, mago de primera clase a quien ya conocimos en el examen de magos.

La ciudad maldita es Weise, antiguo hogar de Denken, ahora atrapada bajo un hechizo de “tierra dorada” que ha convertido a sus habitantes en estatuas relucientes.

Detrás de todo está Macht, conocido como Macht de la Tierra Dorada, último superviviente de los Siete Sabios de la Destrucción, un demonio tan interesado en comprender las emociones humanas como incapaz de sentirlas por sí mismo.

De esta manera, el conflicto no solo implica romper una maldición, sino enfrentar una visión compleja de la convivencia entre humanos y demonios.

¿POR QUÉ EL ARCO DE LA TIERRA DORADA ES TAN ESPERADO EN EL ANIME “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Este arco de “Frieren: Beyond Journey’s End” se caracteriza por ser brutal, emotivo y devastador, con una construcción lenta... pero llena de tensión alrededor del vínculo entre Denken, su ciudad y el propio Macht.

En ese sentido, Frieren y su grupo quedan ligeramente desplazados al fondo para dejar que la tragedia—hecha de amores perdidos, antiguas culpas y búsquedas de redención—recaiga sobre este “abuelo mago” que muchos adoptaron como personaje favorito.

Cabe resaltar que Macht no es el típico villano que solo quiere destruir el mundo: resulta que su obsesión es comprobar si, a través de la transmutación en oro, puede alcanzar una especie de paz perfecta junto a los humanos.

Esa idea, sin embargo, conduce a una masacre silenciosa y plantea la pregunta clave del arco: ¿puede haber entendimiento real entre humanos y demonios si uno de los lados no siente empatía?

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar su próxima adaptación en pantalla?

El Grupo de los Cuatro Héroes del anime "Frieren: Beyond Journey's End" está compuesto por Heiter, Himmel, Frieren y Eisen (Foto: Madhouse)

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