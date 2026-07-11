Después del éxito rotundo de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, que logró mantener el nivel de popularidad y la calidad de su aclamada primera entrega, el anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe se consolidó como uno de las mejores series de principios de 2026. Por lo tanto, no fue una sorpresa para sus fans que la tercera temporada se confirmara poco después del último capítulo. La nueva entrega ya está en producción, incluso ya tiene fecha de estreno.

La nueva entrega del popular anime llegará en octubre de 2027, pero aún es pronto para conocer la fecha exacta. Además, se sabe que los próximos capítulos adaptarán el aclamado Arco de la Tierra Dorada (Golden Land). Dicho arco abarca cerca de 28 capítulos del manga, destaca por un tono más oscuro, intenso y se centra en el pasado de Macht y el desarrollo de Denken.

También se confirmó el regreso de gran parte del equipo técnico, incluyendo a Tomoya Kitagawa en la dirección (con apoyo de Keiichiro Saito), Tomohiro Suzuki en la composición de la serie, y al aclamado compositor Evan Call a cargo de la banda sonora. Pero ¿por qué la tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” tardará tanto en llegar?

Kitagawa, director de "Frieren: Beyond Journey's End", mencionó que su mentalidad es "superar la calidad de la segunda temporada"(Foto: Madhouse)

¿POR QUÉ LOS FANS TIENEN QUE ESPERAR TANTO POR LA TEMPORADA 3 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Debido a que la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End” se emitió entre el 16 de enero y 27 de marzo de 2026, los fans esperaban que la tercera temporada se estrenara a principios o mediados del 2027, pero el estudio Madhouse prefirió una fecha más alejada. Aunque esto decepcionó a los seguidores, existe una razón muy importante detrás de esa decisión.

La larga espera para el estreno de la nueva temporada se debe principalmente a la alta exigencia en la calidad de la animación, la agenda del equipo de producción y el ritmo del manga.

Durante la convención Anime Expo 2026, los directores Tomoya Kitagawa y Keiichiro Saito explicaron que el equipo se encuentra en las etapas iniciales de la producción y están completamente enfocados en la creación de guiones gráficos (storyboards), arte conceptual y diseño de personajes.

“Superar la calidad de la temporada 2”

El equipo de Kitagawa tiene una visión muy ambiciosa para la tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”. “Haremos todo lo posible por superar la segunda temporada”, aseguró. Por lo tanto, requieren un tiempo considerable de preproducción para planificar las complejas escenas de acción y los momentos emocionales de este arco.

La tercera entrega adaptará el resto del arco argumental de “La Tierra Dorada” del material original. Según Kitagawa se trata de una historia “épica y romántica”. En los nuevos capítulos, Macht, el más poderoso de los Siete Sabios de la Destrucción, tendrá un rol especial.

Otra razón del retraso es que el equipo de animación dentro de MADHOUSE (conocido internamente como el Equipo Fukushi) estuvo dividido. Un grupo estuvo trabajando en la producción de la nueva película del director Shingo Natsume, titulada “Ghost” y programada para 2027.

Macht de El Dorado será el antagonista principal de tercera temporada del anime de fantasía, aventuras y drama "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

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