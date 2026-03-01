En los últimos días, la app Manga One, plataforma digital de la editorial japonesa Shogakukan, se ha visto sacudida por un escándalo que ha llevado a que mangas tan populares como “Frieren: Beyond Journey’s End” (o “Sōsō no Frieren”) y clásicos como “Ranma ½” sean retirados de su catálogo... por decisión de sus propios autores. ¿La razón? Pues, se trata de una señal de protesta frente al manejo de un caso de abuso sexual que involucra a otro creador de la casa editorial. Así, tal como te puedes imaginar, este boicot creativo ha abierto una importante conversación sobre la responsabilidad y la protección a las víctimas en la industria del manga.

Vale precisar que el conflicto estalló tras conocerse que Shogakukan permitió que el autor Shōichi Yamamoto, previamente arrestado y condenado por un delito sexual contra una menor, regresara a publicar en Manga One bajo el seudónimo Hajime Ichiro, firmando el manga “Joujin Kamen”.

Entonces, frente a las críticas y el rechazo masivo, la serie fue suspendida, se detuvo el envío de tomos físicos y la editorial emitió disculpas públicas, admitiendo fallas graves en sus procesos internos y en la verificación del autor.

¿QUÉ OCURRIÓ CON “JOUJIN KAMEN” Y POR QUÉ INVOLUCRA A SHOUGAKAN?

Según Mainichi Shimbun, el origen del escándalo está en “Daten Sakusen”, una obra de Shōichi Yamamoto que se detuvo en el 2020 tras la detención y condena del autor por violar la ley japonesa contra la prostitución y pornografía infantil, recibiendo una multa.

Sin embargo, en el 2022, Manga One lanzó “Joujin Kamen”, acreditando la historia a Hajime Ichiro, pese a que se trataba de la misma persona... algo que Shogakukan reconoció después.

Oricon detalla que, ante la revelación pública del vínculo entre Yamamoto y el nuevo seudónimo, la empresa suspendió la distribución digital de “Joujin Kamen” y frenó los envíos de los volúmenes recopilatorios, disculpándose con lectores, la ilustradora Eri Tsuruyoshi y otros autores de la casa.

Finalmente, en un comunicado que Shogakukan publicó el pasado 27 de febrero del 2026, la editorial admitió que “no debió nombrarlo” como autor y que hubo “defectos serios” en su sistema de verificación y supervisión, por lo que anunció la formación de un comité de investigación con abogados externos y posibles sanciones internas.

¿POR QUÉ “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” Y “RANMA ½” FUERON RETIRADOS DE MANGA ONE?

El equipo de “Frieren: Beyond Journey’s End”, encabezado por Kanehito Yamada, decidió retirar la obra de Manga One como respuesta directa al manejo que Shogakukan dio al caso Yamamoto y a la percepción de encubrimiento hacia un agresor sexual.

Así, el gesto se alinea con otros mangakas que han pedido que sus títulos dejen de actualizarse o sean removidos de la app hasta que la editorial demuestre cambios concretos en sus políticas. Entre ellos, se encuentran:

Sumi Eno , la autora de “After God”.

, la autora de “After God”. Ryhuei Tamura , el autor de “Cosmos”.

, el autor de “Cosmos”. Sumito Owara , mangaka detrás de “Eizouken!”.

, mangaka detrás de “Eizouken!”. Rumiko Takahashi , la autora de “Ranma ½”, “Inuyasha”, “Urusei Yatsura” y más.

, la autora de “Ranma ½”, “Inuyasha”, “Urusei Yatsura” y más. Haro Aso y Kotaro Takata, el dúo detrás de “Zom 100”.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR TRAS EL ESCÁNDALO DE SHOUGAKAN?

En el marco de este boicot y la presión de autores y lectoras que exigen una postura firme contra la violencia sexual, todavía se desconoce si trata de una suspensión temporal o de una retirada definitiva de las obras del catálogo digital.

Para el lector, esto significa que el contenido de Manga One podría seguir cambiando en las próximas semanas, conforme avance la investigación.

Mientras tanto, la controversia abre una discusión necesaria: cómo las grandes editoriales gestionan los antecedentes de sus autores y qué tan dispuestas están a priorizar la seguridad y dignidad de las víctimas por encima del éxito comercial de un manga.

“Joujin Kamen” es el manga que publicó el condenado Shōichi Yamamoto bajo el seudónimo Hajime Ichiro (Foto: Shogakukan)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí