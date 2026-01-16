La espera terminó. Para alegría de sus fans, el anime “Frieren: Más allá del final del viaje” (en su idioma original: "Sōsō no Frieren" y en inglés: "Frieren: Beyond Journey’s End“) regresa con su segunda temporada a Crunchyroll. De esta manera, podremos descubrir más de la historia de la elfa maga inmortal y su búsqueda por comprender el valor del tiempo y las conexiones humanas. A continuación, te cuento todo lo que necesitas saber: su horario de estreno, el calendario completo de episodios y cómo disfrutar de los capítulos. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que esta entrega de la adaptación televisiva del manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe continúa exactamente donde finalizó la primera: tras los eventos del examen de Primera Clase de Mago.

Resulta que Fern ha obtenido su certificación como Maga de Primera Clase, mientras que Frieren ha sido prohibida de la Asociación de Magia por los próximos mil años.

Y, pese a este contratiempo burocrático, el grupo ahora puede avanzar hacia el Northern Plateau, una región clave en su viaje hacia Aureole.

Esto le permitirá a nuestra protagonista asumir un rol más activo como mentora, transmitiendo las lecciones que aprendió durante su aventura con Himmel, Heiter y Eisen.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Frieren: Más allá del final del viaje” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE” - TEMPORADA 2

La segunda entrega del anime se compone de tan solo 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.

Es decir, es una temporada significativamente más breve que la anterior.

Calendario de estreno de la temporada 2 de de “Frieren: Más allá del final del viaje”:

Episodio 1: viernes 16 de enero del 2026

viernes 16 de enero del 2026 Episodio 2: viernes 23 de enero del 2026

viernes 23 de enero del 2026 Episodio 3: viernes 30 de enero del 2026

viernes 30 de enero del 2026 Episodio 4: viernes 6 de febrero del 2026

viernes 6 de febrero del 2026 Episodio 5: viernes 13 de febrero del 2026

viernes 13 de febrero del 2026 Episodio 6: viernes 20 de febrero del 2026

viernes 20 de febrero del 2026 Episodio 7: viernes 27 de febrero del 2026

viernes 27 de febrero del 2026 Episodio 8: viernes 6 de marzo del 2026

viernes 6 de marzo del 2026 Episodio 9: viernes 13 de marzo del 2026

viernes 13 de marzo del 2026 Episodio 10 (Final de temporada): viernes 20 de marzo del 2026

MIRA EL OPENING DE “FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE” - TEMPORADA 2

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la segunda entrega del anime “Frieren: Más allá del final del viaje” estarán disponibles en el siguiente horario a nivel internacional:

Horario de estreno por países:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER “FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE” - TEMPORADA 2?

“Frieren: Más allá del final del viaje” es un título que forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming especializada en anime.

Frieren sigue viajando con Fern y Stark a lo largo de la segunda temporada del anime "Frieren: Más allá del final del viaje" (Foto: Madhouse)

