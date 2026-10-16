Para alegría de los fans de “From”, la serie de terror ya tiene fecha oficial de llegada a Netflix. Así, la ficción sobre un pueblo del que nadie puede escapar y que cada noche se llena de criaturas sonrientes, amplía su alcance en el streaming. Y ahora se suma a una de las plataformas con mayor alcance del mundo, lo que abre la puerta a un nuevo público que quizá todavía no le dio play. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué temporadas de la producción estarán disponibles en este catálogo? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por John Griffin, y tiene a Jeff Pinkner y Jack Bender como productores ejecutivos, dos nombres asociados a “Lost”.

Así, mezcla misterio, horror psicológico y drama de supervivencia con una quinta y última entrega ya en el horizonte.

¿CUÁNDO LLEGA “FROM” A NETFLIX?

Según la cuenta oficial de Netflix en X, las temporadas 1, 2 y 3 de “From” se estrenan en la plataforma el lunes 19 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el único catálogo confirmado es el de Estados Unidos y el título permanecerá allí durante un periodo de licencia limitado.

Importante: la cuarta entrega de la serie no forma parte de este paquete, pues—a menos que haya un anuncio adicional—será exclusiva de MGM+, plataforma donde también está disponible el resto de la serie.

¿POR QUÉ “FROM” SE ESTRENA EN NETFLIX?

Todo apunta a que el movimiento tiene un claro objetivo promocional. Y es que lanzar determinada ficción en una popular plataforma de streaming, unos meses antes de su temporada final, es una fórmula habitual para ampliar la audiencia.

En ese sentido, el rodaje de la última entrega de “From” comenzó el pasado 6 de julio del 2026 en Halifax, Nueva Escocia, y se estima que terminará el 27 de noviembre. Así, su estreno en MGM+ está anunciado para el 2027.

¿DE QUÉ TRATA “FROM”?

La serie narra la historia de un grupo de desconocidos atrapados en un pueblo misterioso del que no pueden salir, sin importar cuánto lo intenten.

Resulta que, al caer la noche, criaturas de aspecto humano emergen del bosque y cazan a los residentes.

Y, en este contexto, la protección llega de unos talismanes de piedra que impiden a los monstruos entrar a las casas.

Sea como sea, al frente de la comunidad está el sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, a quien vamos conociendo cada vez más con el paso del tiempo.

La serie "From" gira en torno a un misterioso y terrorífico pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa irremediablemente a todo aquel que entra (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)

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