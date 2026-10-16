El actor estadounidense Harold Perrineau interpreta al célebre personaje Boyd Stevens, el sheriff del enigmático pueblo de la exitosa serie de terror y ciencia ficción "From" (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)
El actor estadounidense Harold Perrineau interpreta al célebre personaje Boyd Stevens, el sheriff del enigmático pueblo de la exitosa serie de terror y ciencia ficción "From" (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Para alegría de los fans de , la serie de terror ya tiene fecha oficial de llegada a . Así, la ficción sobre un pueblo del que nadie puede escapar y que cada noche se llena de criaturas sonrientes, amplía su alcance en el streaming. Y ahora se suma a una de las plataformas con mayor alcance del mundo, lo que abre la puerta a un nuevo público que quizá todavía no le dio play. En ese sentido, ¿te gustaría saber qué temporadas de la producción estarán disponibles en ? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Mira también:

Vale precisar que el show televisivo fue creado por John Griffin, y tiene a Jeff Pinkner y Jack Bender como productores ejecutivos, dos nombres asociados a “Lost”.

Así, mezcla misterio, horror psicológico y drama de supervivencia con una quinta y última entrega ya en el horizonte.

¿CUÁNDO LLEGA “FROM” A NETFLIX?

Según , las temporadas 1, 2 y 3 de “From” se estrenan en la plataforma el lunes 19 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el único catálogo confirmado es el de Estados Unidos y el título permanecerá allí durante un periodo de licencia limitado.

Importante: la cuarta entrega de la serie no forma parte de este paquete, pues—a menos que haya un anuncio adicional—será exclusiva de , plataforma donde también está disponible el resto de la serie.

¿POR QUÉ “FROM” SE ESTRENA EN NETFLIX?

Todo apunta a que el movimiento tiene un claro objetivo promocional. Y es que lanzar determinada ficción en una popular plataforma de streaming, unos meses antes de su temporada final, es una fórmula habitual para ampliar la audiencia.

En ese sentido, el rodaje de la última entrega de “From” comenzó el pasado 6 de julio del 2026 en Halifax, Nueva Escocia, y se estima que terminará el 27 de noviembre. Así, su estreno en MGM+ está anunciado para el 2027.

¿DE QUÉ TRATA “FROM”?

La serie narra la historia de un grupo de desconocidos atrapados en un pueblo misterioso del que no pueden salir, sin importar cuánto lo intenten.

Resulta que, al caer la noche, criaturas de aspecto humano emergen del bosque y cazan a los residentes.

Y, en este contexto, la protección llega de unos talismanes de piedra que impiden a los monstruos entrar a las casas.

Sea como sea, al frente de la comunidad está el sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, a quien vamos conociendo cada vez más con el paso del tiempo.

La serie "From" gira en torno a un misterioso y terrorífico pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa irremediablemente a todo aquel que entra (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)
La serie "From" gira en torno a un misterioso y terrorífico pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa irremediablemente a todo aquel que entra (Foto: AGBO / Epix / MGM International TV Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC