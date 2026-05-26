Gran parte de la comunidad de fans de “From” se quedó con una pequeña decepción esta semana. Y es que el esperado episodio 6 de la cuarta entrega de la serie de terror simplemente no apareció en el catálogo de MGM+ en la fecha en la que muchos juraban que tocaba nuevo capítulo. Así, si te quedaste revisando la app sin éxito, debes saber que esta ausencia tiene explicación y, lo más importante, ya hay día fijado para que “The Heart Is a Lonely Hunter” llegue a pantalla. Por eso, aquí te cuento cuándo se estrena y cómo se acomoda el resto de la temporada de la producción.

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Vale precisar que el show televisivo venía estrenando sus episodios de la temporada 4 de manera semanal desde su regreso en abril del 2026, con una racha continua de cinco capítulos que subieron la tensión en ese pueblo maldito donde caer de casualidad significa quedar atrapado entre monstruos y pesadillas.

De esta manera, la ficción ha profundizado en las nuevas amenazas y en el desgaste emocional de los residentes, con Harold Perrineau otra vez al centro del desastre como Boyd Stevens.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

Si bien MGM+ no ha comunicado una razón oficial específica para el retraso del episodio 6, este movimiento podría estar relacionado al fin de semana largo del Memorial Day (Día de los Caídos) en Estados Unidos.

¿El motivo? Pues, esta es una época en la que muchas cadenas y plataformas evitan grandes estrenos, dado que la gente viaja o pasa más tiempo fuera de casa y la audiencia tiende a bajar.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Este episodio, titulado “The Heart Is a Lonely Hunter”, se reprogramó para el domingo 31 de mayo del 2026 en EE.UU., dentro de la parrilla de MGM+.

Además, la hora de emisión en territorio estadounidense se mantiene en el horario habitual: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE ESTRENOS DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

La temporada 4 de “From” se planteó con diez episodios y, una vez emitido el sexto, la idea es seguir semana a semana sin más pausas anunciadas.

Es decir, tras “The Heart Is a Lonely Hunter”, llegarán:

Episodio 7 - “Best Laid Plans”: domingo 7 de junio del 2026

domingo 7 de junio del 2026 Episodio 8 - “Heavy Is the Head”: domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Episodio 9 - “The Calm Before”: domingo 21 de junio del 2026

domingo 21 de junio del 2026 Episodio 10 - “If a Tree Falls in the Forest...” (final de temporada): domingo 28 de junio del 2026

El póster de la temporada 4 de "From", serie creada por John Griffin (Foto: MGM International TV Productions)

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