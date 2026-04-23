La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” fue uno de los estrenos de anime más importantes de la primera parte de 2026. Aunque compartió la atención de la mayoría de fanáticos de este tipo de producciones con “Frieren: Beyond Journey’s End” (““Frieren: Tras finalizar el viaje” en español y “Sōsō no Frieren” en su idioma original), “Fire Force” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, sin duda, fue el más importante de la temporada de invierno de 2026. Lo que también significó que otros nuevos animes no recibieran la misma atención. “In the Clear Moonlit Dusk” es uno de estos títulos.

El anime de romance escolar, basado en el manga escrito e ilustrado por Mika Yamamori, narra la historia de Yoi Takiguchi, una chica apodada “el Príncipe” por sus compañeras debido a su estatura, voz profunda y apariencia andrógina. La vida de la protagonista cambia cuando conoce a Kohaku Ichimura, un chico atractivo y adinerado que es el primero en verla y tratarla realmente como a una chica.

“In the Clear Moonlit Dusk” se estrenó el 11 de enero de 2026 y terminó el 29 de marzo de 2026 tras doce episodios. Aunque su éxito no se compara a “Jujutsu Kaisen” tuvo una recepción favorable y cumplió el objetivo de atraer nuevos lectores a la obra original de Mika Yamamori que ganó el Gran Premio de ebookjapan Manga Award en 2023.

Mientras algunos elogiaron su estilo artístico y atmósfera relajada, en plataformas como MyAnimeList consiguió valoraciones positivas (mantiene una puntuación cercana a 7.5). Definitivamente, recibió el apoyo de los fans de anime que prefieren series de romances escolares con ritmo pausado.

Yoi Takiguchi y Kohaku Ichimura son los protagonistas del anime de romance "In the Clear Moonlit Dusk", basado en el manga escrito e ilustrado por Mika Yamamori (Foto: East Fish Studio)

¿DE QUÉ TRATA “IN THE CLEAR MOONLIT DUSK”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchycoll, en “In the Clear Moonlit Dusk”, “Yoi Takiguchi es una estudiante de primer año de preparatoria, admirada por su belleza y su corazón sincero, lo que le valió el apodo de ‘Príncipe’. Un día, se topa con Kohaku Ichimura, un estudiante de último año y también “Príncipe”. A medida que se acercan, ¿será amistad o amor lo que florece entre ellos? Comienza una historia de amor juvenil sobre un chico y una chica a quienes ambos llaman ‘Príncipes’“.

Este anime, producido por East Fish Studio y que no consiguió la atención esperada, explora temas de identidad y autodescubrimiento mientras los protagonistas lidian con una relación atípica.

¿CÓMO VER “IN THE CLEAR MOONLIT DUSK”?

Los doce episodios de la primera temporada de “In the Clear Moonlit Dusk” están disponibles en Crunchyroll. Para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “IN THE CLEAR MOONLIT DUSK”

REPARTO DE “IN THE CLEAR MOONLIT DUSK”

Yoi Takiguchi (Rei Ichinomiya)

Kohaku Ichimura (Ryōta Suzuki)

Nobara Tone (Aya Yamane)

Kotobuki Hibiya (Momoko Seto)

Sentarō Akane (Shōta Hayama)

Shun Kuwabatake (Kentarō Kumagai)

Takuto Ohji (Kensho Ono)

Kohaku Ichimura, conocido como uno de los dos "Príncipes" de su escuela debido a su apariencia atractiva, en el anime de romance "In the Clear Moonlit Dusk" (Foto: East Fish Studio)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí