Cada 9 de mayo, de manera oficial desde el 2015, se celebra el ‘Día de Gokú’ (‘Goku Day’). Por lo tanto, es tarea obligatoria hablarte sobre este personaje tan popular. En esta ocasión, voy a contarte la vez que el ‘saiyajin’ criado en la Tierra se puso un traje de bombero para trabajar como tal y salvar vidas. Sí, fue todo un héroe sin necesidad de usar la fuerza tan característica que posee. Ojo que la información no cualquiera la tiene. Presta atención.

Primero que nada es importante recalcar que el singular empleo no lo tuvo cuando era adulto, sino cuando era pequeño. Sí, todo lo sucedido se sitúa en la época de ‘Dragon Ball‘. No de ‘Dragon Ball Z‘. Por lo tanto, aquí no te voy a mencionar que ‘Vegeta’ también tuvo un papel fundamental.

Además, lo ocurrido no es algo que se haya podido ver en el manga ni mucho menos en el anime, ya que forma parte de un video de servicio público dirigido a la audiencia infantil, donde los personajes de ‘Dragon Ball’ actúan como miembros de un cuerpo de bomberos. Ese clip se titula: ‘Gokú y el cuerpo de bomberos’.

Toda la información que te vengo indicando la encuentras en la web dragonball.fandom.com. Ahí se recalca que el clip en cuestión “fue transmitido en Japón el 8 de junio de 1988 como un anuncio de servicio público, además de ser distribuido a las escuelas como un video de demostración de seguridad y precaución frente a incendios. Posteriormente, fue lanzado oficialmente como parte del DVD del Conjunto Dragon Box en 2004”.

¿Qué vemos exactamente en el mencionado clip? Pues este comienza con unos niños queriendo encender unos fuegos artificiales con fósforos en una zona donde también estaba ‘Gokú’. Eventualmente, los pequeños lograron su cometido y eso los alegró bastante. El tema es que uno de los fuegos artificiales llegó a caer en un tacho de basura, lo que causó que el recipiente comenzara a arder en llamas.

Las recomendaciones que dio Gokú como miembro de un cuerpo de bomberos

A raíz de ello, ‘Gokú’ fue rápidamente con un balde de agua para apagar el fuego y luego les recalcó a los niños que no deberían olvidar que “una chispa puede iniciar un incendio”. A su vez, les dio recomendaciones, como el hecho de que un adulto tiene que estar presente cuando se juega con fuegos artificiales, la importancia de tener un balde de agua cerca (por si se llega a incendiar algo), lo fundamental que es estar en un área amplia en esos casos y que uno no se debe divertir con lo ya mencionado estando cerca de cosas inflamables.

'Gokú' a punto de lanzar un balde de agua para apagar las llamas que habían en un tacho de basura. (Foto: Toei Animation)

Como toda la información fue sorprendente para los pequeños, ‘Gokú’ también les informó que es un miembro del cuerpo de bomberos de la ciudad y que en ese momento estaba de vacaciones. Ya más adelante se puede apreciar que los amigos del hijo de ‘Bardock’ (‘Krilin’, ‘Yamcha’ y el maestro ‘Roshi’), al igual que él, son bomberos y que justo tuvieron que apagar un incendio cerca.

Durante todo el video, los personajes de ‘Dragon Ball’ brindaron información importante relacionada a los incendios. Todo para que las personas que vean el clip sepan qué cosas los puede causar, cómo uno debe actuar en caso de que se produzca uno y qué uno tiene que hacer para evitar que ocurra una tragedia.

El momento exacto en que 'Gokú' llega al lugar donde estaba 'Bulma', quien corría peligro por el incendio que había en su casa. (Foto: Toei Animation)

Con respecto a la foto que acompaña la nota, te digo que ‘Gokú’ sí llega a aparecer con su traje de bombero. Justamente, en ese entonces, él tuvo que atender una emergencia en la que la vida de ‘Bulma’ corría peligro. Él, eventualmente, logró ingresar al departamento donde se encontraba para salvarla y hasta logró rescatar a su gato. Luego de ello, todos se encargaron de apagar el incendio.

'Gokú' logró rescatar a la gata de 'Bulma' antes de irse del edificio en llamas. (Foto: Toei Animation)

Ya al final del video ocurrió algo más sorprendente todavía, pues se introdujo una canción cuya letra continuó remarcando que todo mundo debe tener cuidado con el fuego. Sin duda, es un video que un fanático de ‘Dragon Ball’ y de ‘Gokú’, en especial, debe ver.

'Bulma' feliz con su gata gracias al accionar de 'Gokú' y sus amigos, quienes trabajaron como bomberos y apagaron un incendio. (Foto: Toei Animation)