“Fullmetal Alchemist” sigue dando de qué hablar más de una década después de haber cerrado su historia. Y es que la obra de Hiromu Arakawa, una de las más queridas por los fans del género shonen, ha alcanzado una increíble cifra de ventas que confirma su vigencia entre los títulos más exitosos de la industria japonesa. Así, a 25 años de su debut, el manga se ha instalado en el top de los más vendidos de la historia, lo que ha reavivado el interés por todo el catálogo de su autora. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Fullmetal Alchemist” narra la historia de dos hermanos alquimistas que buscan la manera de recuperar sus cuerpos tras un ritual fallido para revivir a su madre.

Además, la serie tuvo dos adaptaciones al anime a cargo de Studio BONES. Y, de ambas, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” es la que se mantiene como la favorita del público por seguir de manera fiel el manga original.

¿CUÁNTAS COPIAS HA VENDIDO EL MANGA “FULLMETAL ALCHEMIST”?

Según ComicBook, este 2026, el manga “Fullmetal Alchemist” alcanzó las 90 millones de copias en circulación a nivel mundial.

Cabe resaltar que la cifra anterior, registrada en el 2021 para los 20 años de la serie, era de poco más de 80 millones, así que el crecimiento en este último periodo ha sido notorio.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “FULLMETAL ALCHEMIST” EN EL RANKING DE MANGAS MÁS VENDIDOS?

De acuerdo con el sitio especializado Anime Explained, este impresionante hito convierte a “Fullmetal Alchemist” en el manga número 25 más vendido de la historia, empatando con “Captain Tsubasa”.

Se trata, así, de la obra más exitosa publicada por Square Enix, al superar por un amplio margen a “The Apothecary Diaries”, que ronda los 45 millones de copias.

Importante: “Fullmetal Alchemist” logró este puesto sin haber sido serializada nunca en Weekly Shonen Jump, la revista responsable de buena parte de los títulos más populares de la industria.

¿QUÉ OTRAS OBRAS DE HIROMU ARAKAWA HAY QUE CONOCER?

La mangaka Hiromu Arakawa también es autora de “Silver Spoon” (más de 17 millones de copias), la adaptación manga de “The Heroic Legend of Arslan” (10 millones) y su obra autobiográfica “Hyakushō Kizoku”.

Su trabajo más reciente, “Yomi no Tsugai” (conocido en inglés como “Daemons of the Shadow Realm”), ya suma 7.5 millones de copias y cuenta con una adaptación al anime por parte de Studio BONES, la misma casa detrás de “Brotherhood”.

Es decir, en conjunto, el catálogo completo de Arakawa supera los 130 millones de copias vendidas.

La portada oficial del primer volumen de "Fullmetal Alchemist", el notable manga escrito e ilustrado por la autora Hiromu Arakawa (Foto: VIZ Media / Square Enix)

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