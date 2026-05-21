“Futuro desierto” es la nueva serie de Netflix sobre androides que conviven con humanos en una trama que mezcla tecnología, emociones intensas y drama familiar. Y como buen título de plataforma, la producción mexicana llega con un reparto lleno de rostros conocidos que invitan a hacerse la pregunta clásica: ¿quién es quién dentro de este experimento futurista? Por lo tanto, para conocer la respuesta a tal interrogante, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Aquí te presento su guía del elenco!

Vale precisar que la ficción sitúa su historia en un futuro cercano, donde la corporación FUZHIPIN pone a prueba a sus ANBI, androides casi indistinguibles de los humanos, a través del programa “Test Life”, que los inserta en familias reales.

En ese contexto aparece Alex, un psicólogo que se muda al sur de México con sus dos hijos y con María, una androide creada a partir del trabajo de su difunta esposa para ocupar el lugar de madre dentro del hogar.

Así, el show televisivo explora temas muy humanos, como el duelo, los límites éticos de la tecnología y qué significa ser “real” cuando las máquinas también pueden aprender a sentir.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Futuro desierto”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FUTURO DESIERTO”?

1. José María Yazpik como Alex

Empiezo la lista con el mexicano José María Yazpik, quien protagoniza la serie de Netflix interpretando a Alex, el psiquiatra que acepta participar en el proyecto tecnológico y que se convierte en el punto central de la historia.

Él es el responsable de mudarse con sus hijos desde un entorno ligado a la innovación hasta un remoto pueblo del sur de México, donde su familia convivirá con una androide en condiciones muy alejadas del laboratorio.

José María Yazpik como Alex en una escena de la serie mexicana "Futuro desierto" (Foto: Netflix)

2. Àstrid Bergès‑Frisbey como María

La actriz española Àstrid Bergès‑Frisbey le da vida a María, la androide diseñada para asumir el rol de madre dentro del hogar de Alex.

Oficialmente forma parte del programa “Test Life”, aunque su arco se vuelve mucho más complejo cuando empieza a desarrollar emociones propias y a cuestionar su lugar frente a los humanos que la rodean.

Astrid Bergès-Frisbey como María en una escena de la serie mexicana "Futuro desierto" (Foto: Netflix)

3. Andrés Parra como Frank

El colombiano Andrés Parra se suma al elenco como Frank.

Previamente, hemos visto al intérprete en producciones como "Pablo Escobar, el patrón del mal“, ”Órbita 9" y "El robo del siglo".

Andrés Parra como Frank en una escena de la serie mexicana "Futuro desierto" (Foto: Netflix)

4. Karla Souza como Sara Alcalá

La mexicana Karla Souza aparece entre las figuras principales de “Futuro desierto”, al interpretar a Sara Alcalá, la esposa fallecida de Alex cuya investigación sirve de base para la creación de María.

Karla Souza como Sara Alcalá en una escena de la serie mexicana "Futuro desierto" (Foto: Netflix)

5. Natalia Solián

Natalia Solián figura también como parte del reparto central de la producción.

Ella es reconocida por su trabajo previo en “Huesera”, “Familia” y “No voy a pedirle a nadie que me crea”.

Natalia Solián forma parte del elenco de la serie mexicana "Futuro desierto" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Futuro desierto”:

De acuerdo con la ficha de IMDb, el elenco de “Futuro desierto” incluye además a:

6. Juan Carlos Remolina como Mikka

como Mikka 7. Isabel Aerenlund como Himari Miller

como Himari Miller 8. Harding Junior como Roy

como Roy 9. Andrew Leland Rogers como Pedro

como Pedro 10. Natasha Dupeyrón como Anya

como Anya 11. Horacio García Rojas como Martin

como Martin 12. Yoshira Escárrega como Rita

como Rita 13. Isabella Arroyo como Inés

como Inés 14. Mauro Sánchez Navarro como Domingo

como Domingo 15. Vincent Webb como Edvin

como Edvin 16. Ilse Salas como Gloria

como Gloria 17. Flavio Medina

18. Humberto Bustos

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