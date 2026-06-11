Después del éxito de la primera temporada de “Gachiakuta”, el anime basado en el manga de fantasía oscura y acción escrito e ilustrado por Kei Urana se convirtió en uno de los estrenos más potentes y atractivos de ese año. Por lo tanto, no es una sorpresa que fuera renovada para una segunda entrega poco después de la emisión del último capítulo. Por lo pronto, los nuevos episodios no tienen fecha de estreno, pero se esperan novedades en próximos eventos de anime como la Anime Expo 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio de 2026 en el Los Angeles Convention Center en California.

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El anime debutó con puntuaciones casi perfectas en su emisión y dominó las listas de popularidad compitiendo con gigantes de la industria. La gran exposición del anime ayudó a impulsar aún más la obra original de Kei Urana, la cual ganó el prestigioso premio a Mejor Manga Shonen en la edición 50 de los Premios Manga Kōdansha.

Debido a que el impacto de “Gachiakuta” superó las expectativas de sus productores en Japón y Occidente, la franquicia se encuentra en una fase de expansión masiva y acelerada. Los productores y editores han dado luz verde a múltiples proyectos en diferentes industrias para consolidar la marca a nivel global.

Esta imagen es el póster promocional oficial con el que se anunció la segunda temporada de "Gachiakuta", ilustrado por Kei Urana, y el diseñador de grafitis Hideyoshi Ando (Foto: Kodansha)

CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE LA FRANQUICIA “GACHIAKUTA”

Kei Urana, compartió en redes sociales su entusiasmo por el futuro de la franquicia. “¡Se ha confirmado la segunda temporada del anime de ‘Gachiakuta’, su adaptación teatral y su adaptación a videojuego!”, escribió Urana junto a una ilustración conmemorativa y que incluye algunas pistas.

“¡Gracias a todos los involucrados en la producción del anime, a todos los que participaron en la creación del manga y a los fans de todo el mundo que nos han estado apoyando! Gachiakuta seguirá siendo aún más emocionante a partir de ahora, ¡así que agradecemos su continuo apoyo!”.

Entonces, estos son los principales proyectos de la franquicia “Gachiakuta”:

La temporada 2 de “Gachiakuta”

Producida por el estudio Bones, la segunda temporada de “Gachiakuta” adaptará los siguientes arcos importantes del manga (Trash Storm y Heritage Mural). El 3 de julio de 2026 se revelará un primer vistazo exclusivo y nuevos detalles durante la Anime Expo 2026

Gachiakuta: The Game

“Gachiakuta: The Game” es el título provisional del videojuego de acción y supervivencia desarrollado por la compañía Com2uS. Este proyecto promete ser extremadamente fiel a la estética de Kei Urana y llegará a las plataformas PS5, Xbox y PC (Steam).

La obra de teatro Live-Action

La franquicia dio el salto a los escenarios reales con una masiva obra de teatro musical en Japón. Esta ambiciosa producción adapta los primeros arcos de la historia de Rudo, cuenta con la dirección de Go Ueki y empezó en mayo de 2026.

El manga continúa

La obra original de “Gachiakuta” continúa en publicación activa con un ritmo sólido. Los nuevos capítulos escritos e ilustrados por Kei Urana se publican semanalmente los días martes a través de plataformas oficiales como KManga.

El anuncio de la segunda temporada de “Gachiakuta” se realizó a finales de diciembre de 2025, tras la emisión del último episodio de la primera entrega (Foto: Bones)

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