Debido a que el manga de fantasía oscura y acción escrito e ilustrado por Kei Urana es un fenómeno visual y destaca por un estilo visual caótico, crudo y sumamente detallado, la adaptación al anime de “Gachiakuta” era una de las más esperadas. Tras su emisión, del 6 de julio y 21 de diciembre de 2025, se convirtió en uno de los estrenos más potentes y atractivos de ese año, entre otras cosas, gracias a su espectacular apartado técnico. Además, consiguió nominaciones a la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, incluyendo Anime del Año y Mejor Anime Nuevo.

Debido al éxito de la historia ambientada en un mundo distópico dividido social y geográficamente, y que sigue a Rudo, un joven habitante de la “Esfera” (una ciudad flotante de ricos) que es acusado falsamente del asesinato de su padre adoptivo y sentenciado a ser arrojado al “Abismo”, un gigantesco vertedero infernal donde va a parar toda la basura y los criminales de la superficie, donde se ve obligado a luchar por sobrevivir y busca venganza, no es una sorpresa que fuera renovada para una segunda temporada.

El anuncio de la segunda temporada de “Gachiakuta” se realizó a finales de diciembre de 2025, tras la emisión del último episodio de la primera entrega. Por lo pronto, no se conocen más detalles sobre los nuevos episodios.

El anime "Gachiakuta" ha sido muy aclamada por conservar el arte rugoso e inspirado en el grafiti del manga original. Debido al éxito de los primeros episodios, fue renovada para una temporada 2 (Foto: Bones)

LO QUE LA CREADORA DE “GACHIAKUTA” PUBLICÓ ANTES DE TEMPORADA 2

Se espera que se revelen novedades de la segunda temporada de “Gachiakuta” y sobre la franquicia en la Anime Expo 2026, evento de cultura pop japonesa más grande de Norteamérica que se celebrará del 2 al 5 de julio de 2026 en el Los Angeles Convention Center en California.

Mientras los fans esperan los primeros detalles de los próximos episodios, Kei Urana, compartió en redes sociales su entusiasmo por el futuro de la franquicia con una nueva ilustración.

“¡Se ha confirmado la segunda temporada del anime de ‘Gachiakuta’, su adaptación teatral y su adaptación a videojuego!”, escribió Urana. “¡Gracias a todos los involucrados en la producción del anime, a todos los que participaron en la creación del manga y a los fans de todo el mundo que nos han estado apoyando! Gachiakuta seguirá siendo aún más emocionante a partir de ahora, ¡así que agradecemos su continuo apoyo!”.

En la ilustración de Kei Urana y el diseñador de grafitis Hideyoshi Ando, los fans del manga han identificado algunas pistas clave sobre los arcos que adaptarán en la segunda temporada.

El sombrero en el suelo: Pertenece a Follo, lo que confirma que veremos el emocionante arco de su “primer trabajo” (First Job Arc).

El Jeep al fondo: Es conducido por Gris, lo que adelanta el caótico arco del corredor de información (Information Broker Arc).

El cuervo volando: Un elemento icónico que acompaña la sombría atmósfera de las nuevas locaciones en el Abismo.

Esta imagen es el póster promocional oficial con el que se anunció la segunda temporada de "Gachiakuta", ilustrado por Kei Urana, y el diseñador de grafitis Hideyoshi Ando (Foto: Kodansha)

LA FRANQUICIA “GACHIAKUTA” CONTINÚA EN EXPANSIÓN

Gracias al éxito del anime, la franquicia de “Gachiakuta” se encuentra en expansión. Además de la segunda temporada, la editorial Kodansha y el comité de producción revelaron que el universo de Rudo tendrá otros proyectos multimedia.

El Videojuego: Gachiakuta The Game, que será un RPG de acción y supervivencia desarrollado por el gigante de los videojuegos móviles y de consolas Com2uS Group.

La Obra de Teatro Live-Action, ambiciosa producción teatral en Japón que adapta los primeros arcos de la historia que empezó en mayo de 2026.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí