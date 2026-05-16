Los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026 se anunciarán el 23 de mayo de 2026 durante una ceremonia que tendrá lugar en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, en Tokio. Así que, finalmente sabremos qué animes se coronarán como los mejores del año. “My Hero Academia”, “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “The Apothecary Diaries” “Dan Da Dan” y “Takopi’s Original Sin” son algunos de los nominados a las categorías principales: Anime del Año y Película del Año.

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Cada año desde 2017, Crunchyroll reconoce las mejores series, películas y artistas de la animación japonesa mediante una combinación de votos de los fans y un panel de jueces expertos. Por lo tanto, hay varias categorías en las que tus animes favoritos podrían destacar. Entonces, aunque “Solo Leveling” no consiguió nominación a Anime del Año, aún podría ganar el premio a Mejor Serie en Curso.

“Mejor Anime Original” y “Mejor Serie Nueva” son otras de las categorías relevantes de la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards. “Gachiakuta” y “Takopi’s Original Sin” son dos de los nominados. ¿Alguno de estos ganará?

Estos son los nominados a Mejor Serie Nueva en los Crunchyroll Anime Awards 2026:

Clevatess

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

LOS NOMINADOS A MEJOR SERIE NUEVA EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

1. Clevatess

Basada en el manga escrito e ilustrado por Yūji Iwahara, “Clevatess” es un anime que sigue a un poderoso Rey Demonio y una heroína resucitada que se ven obligados a formar una alianza improbable para criar y proteger a un bebé humano, el cual es la última esperanza para salvar a la humanidad de una catástrofe. Tiene 12 episodios que están disponibles en Crunchyroll.

"Clevatess" se transmitió originalmente entre julio y septiembre de 2025 y su segunda temporada está programada para estrenarse en julio de 2026 (Foto: Lay-duce)

2. The Fragrant Flower Blooms With Dignity

“The Fragrant Flower Blooms With Dignity”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Saka Mikami, no solo fue nominada a Mejor Serie Nueva en los Crunchyroll Anime Awards 2026, también consiguió otras cuatro nominaciones. Esta comedia romántica sigue a Rintarū Tsumugi, un chico de apariencia intimidante pero de gran corazón, y a Kaoruko Waguri, una dulce y trabajadora estudiante.

"La nobleza de las flores" es un anime de Netflix que se distingue por abordar temas como los prejuicios sociales (Foto: CloverWorks)

3. Gachiakuta

Los 25 episodios de “Gachiakuta”, que se emitieron entre julio y diciembre de 2025, obtuvieron buenas calificaciones en IMDb. Esto le ganó un lugar entre los mejores animes shonen de los últimos años y más de diez nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2026, entre ellas Anime del Año y Mejor serie nueva. Esta serie de acción y fantasía oscura se basa en el manga de acción distópica escrito e ilustrado por Kei Urana.

La primera temporada del anime "Gachiakuta" se emitió entre el 6 de julio y 21 de diciembre de 2025, y fue un rotundo éxito (Foto: Bones)

4. Sakamoto Days

“Sakamoto Days” consiguió cuatro nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2026. La serie basada en el manga escrito e ilustrado por Yuto Suzuki narra la historia de Taro Sakamoto, el asesino a sueldo más temido y legendario del mundo que tras enamorarse se retira y forma una familia. Pero su letal pasado intenta alcanzarlo.

"Sakamoto Days" sigue el día a día de Sakamoto y su familia, combinando la cotidianidad y el humor con escenas de acción frenéticas y exageradas (Foto: TMS Entertainment / Shueisha)

5. The Summer Hikaru Died

Además de estar nominado a Anime del Año, “The Summer Hikaru Died” (“El verano en que Hikaru murió”) cuenta con nominaciones como Mejor serie nueva. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Mokumokuren sigue la historia de Yoshiki, quien descubre que su mejor amigo Hikaru murió al desaparecer en la montaña y ha sido reemplazado por una entidad sobrenatural que imita su apariencia.

El anime "El verano en que Hikaru murió" explora géneros como el terror y el drama, y consiguió nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards (Foto: Netflix)

6. Takopi’s Original Sin

El impacto que causó la historia de un alienígena llamado Takopi que llega a la Tierra para esparcir felicidad y tras conocer Shizuka, una niña triste víctima de acoso escolar, y que decide usar sus dispositivos mágicos para ayudarla le dio a “Takopi’s Original Sin” la oportunidad de competir por varios premios de los Crunchyroll Anime Awards 2026.

El anime "Takopi's Original Sin" explora géneros como el drama y la ciencia ficción a lo largo de sus 6 episodios (Foto: Enishiya)

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