La 98ª edición de los Premios Óscar llega este domingo 15 de marzo al Teatro Dolby de Los Ángeles con una gala marcada por la incertidumbre: a diferencia de otros años, las quinielas no logran consolidar un favorito absoluto y el suspenso se extiende a casi todas las categorías importantes. En medio de ese escenario, “Sinners” domina el listado con 16 nominaciones históricas, mientras “One Battle After Another” se posiciona como su principal rival con 13 menciones, configurando un pulso que atraviesa toda la ceremonia.

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026

Estos son los ganadores de los Premios Óscar 2026 en las 24 categorías:

Categoría Ganador Mejor película — Mejor director — Mejor actor principal — Mejor actriz principal — Mejor actor de reparto — Mejor actriz de reparto — Mejor guion original — Mejor guion adaptado — Mejor película internacional — Mejor dirección de fotografía — Mejor documental — Mejor película de animación — Mejores efectos visuales — Mejor montaje — Mejor casting — Mejor canción original — Mejor banda sonora — Mejor diseño de producción — Mejor maquillaje — Mejor diseño de vestuario — Mejor sonido — Mejor corto documental — Mejor corto de acción en vivo — Mejor corto animado —

Previa de los Premios Óscar 2026

Para Pete Hammond, columnista de premios y crítico principal de Deadline, esta edición representa una de las carreras más vibrantes de los últimos tiempos, precisamente porque el tablero está menos decidido de lo habitual en la recta final. El analista recuerda que los premios de sindicatos, críticos y academias internacionales han dispersado sus máximos reconocimientos entre varias películas y actuaciones, alimentando la sensación de que “casi cualquier cosa puede pasar” cuando se abran los sobres. De ahí que, más que una coronación anunciada, la gala se lea como un desenlace abierto a giros de último minuto.

En el apartado de mejor película, “Sinners”, de Ryan Coogler, llega con el peso de ser la cinta más nominada de la historia de los Óscar, mientras que “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, sostiene el aura de favorita consolidada a lo largo de la temporada. Anderson arrancó con clara ventaja tras imponerse en Globos de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA, pero el reciente triunfo del elenco de “Sinners” en los premios del Sindicato de Actores (SAG) alteró la narrativa y devolvió la idea de un duelo vivo. Pese a ese impulso, Hammond sigue viendo a la película de Anderson como la candidata a alzarse con el Óscar a mejor película, respaldada por una racha casi perfecta en la campaña.

La propia naturaleza de “One Battle After Another” refuerza esa percepción: se trata de una comedia negra sobre un exrevolucionario que busca a su hija en un Estados Unidos atravesado por el supremacismo blanco, el extremismo político y las tensiones migratorias, un retrato que, a juicio de Hammond, conecta con el clima contemporáneo y “refleja muchas de las cosas que están pasando ahora mismo”. En dirección, el crítico apuesta igualmente por Paul Thomas Anderson, ganador del premio del Sindicato de Directores (DGA), aunque reconoce que Ryan Coogler podría hacer historia como el primer director negro en ganar la estatuilla, algo que, según su lectura, los votantes no necesariamente ponderan de forma consciente a la hora de votar.​

En interpretación, Hammond solo ve un resultado prácticamente cerrado: Jessie Buckley como mejor actriz por el drama “Hamnet”, donde interpreta a una madre en duelo, respaldada por una trayectoria de premios que la ha consolidado como la gran favorita de la temporada. En mejor actor, en cambio, el panorama es mucho más volátil: Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) arrancó como favorito tras sus triunfos en Globos de Oro y Critics Choice, pero ha perdido impulso en las últimas semanas, mientras Michael B. Jordan (“Sinners”) ha ganado terreno con galardones como los SAG. Hammond cree que la reciente controversia de Chalamet no influyó en el voto —se viralizó después del cierre—, pero su actitud intensamente ansiosa por el premio podría haberle restado simpatías, abriendo la puerta a Jordan sin descartar posibles sorpresas de Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”) o el brasileño Wagner Moura (“O Agente Secreto”).

Las categorías de reparto se mueven en la misma lógica de incertidumbre, aunque el crítico se decanta por Amy Madigan (“Weapons”) como favorita en actriz de reparto y por Sean Penn (“One Battle After Another”) en actor de reparto, frente a un grupo competitivo que incluye nombres como Delroy Lindo y Wunmi Mosaku de “Sinners” o Stellan Skarsgård de “Sentimental Value”. En mejor película internacional, Hammond sitúa a la noruega “Sentimental Value” como la opción más fuerte, avalada por sus nueve nominaciones y su presencia también en la categoría principal, pero advierte que la brasileña “O Agente Secreto” llega con un empuje similar gracias a sus menciones en mejor película y en la nueva categoría de mejor dirección de casting. Sin perder de vista a la española “Sirat”, a la que considera más limitada en opciones por su carácter atípico, el analista subraya que su recorrido ya ha servido para abrir “las puertas de Hollywood” a su director Oliver Laxe, un síntoma de cómo esta edición puede redefinir futuros antes incluso de que se repartan las estatuillas.

Todos los nominados y categorías de los Premios Óscar 2026

Consulta la lista de nominados a los Oscars 2026:

Mejor película del

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Mejor dirección

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Actriz principal

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Actor principal

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Elle Fanning, “Sentimental Value”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons”

Actor de reparto

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Delroy Lindo, “Sinners”

Guion adaptado

Will Tracy, “Bugonia”

Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Clint Bentley y Greg Kwedar, “Train Dreams”

Guion original

Robert Kaplow, “Blue Moon”

Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”

Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Largometraje animado

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Película internacional

“The Secret Agent” (Brasil)

“It Was Just an Accident” (Francia)

“Sentimental Value” (Noruega)

“Sirat” (España)

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Canción original

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” (letra y música: Diane Warren)

“Golden” de “KPop Demon Hunters” (letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)

“I Lied to You” de “Sinners” (letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)

“Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi” (letra y música: Nicholas Pike)

“Train Dreams” de “Train Dreams” (música: Nick Cave y Bryce Dessner; letra: Nick Cave)

Montaje

Stephen Mirrione, “F1”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”

Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”

Michael P. Shawver, “Sinners”

Cinematografía

Dan Laustsen, “Frankenstein”

Darius Khondji, “Marty Supreme”

Michael Bauman, “One Battle After Another”

Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”

Adolpho Veloso, “Train Dreams”

Maquillaje y estilismo de cabello

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein”

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”

Diseño de vestuario

Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”

Kate Hawley, “Frankenstein”

Malgosia Turzanska, “Hamnet”

Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”

Ruth E. Carter, “Sinners”

Mejor reparto

Nina Gold, “Hamnet”

Jennifer Venditti, “Marty Supreme”

Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another”

Gabriel Domingues, “The Secret Agent”

Francine Maisler, “Sinners”

Banda sonora original

Jerskin Fendrix, “Bugonia”

Alexandre Desplat, “Frankenstein”

Max Richter, “Hamnet”

Jonny Greenwood, “One Battle After Another”

Ludwig Goransson, “Sinners”

Diseño de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein”

Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”

Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”

Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”

Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”

Sonido

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1”

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, “Frankenstein”

José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, “One Battle After Another”

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, “Sinners”

Efectos visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash”

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”

Largometraje documental

“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

“The Perfect Neighbor”

Cortometraje documental

“All the Empty Rooms”

“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: Were and Are Gone”

“The Devil Is Busy”

“Perfectly a Strangeness”

Cortometraje animado

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”

Cortometraje de acción real

“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”