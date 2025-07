A pesar de que las armas de fuego están prohibidas en Corea del Sur, alguien empieza a distribuirlas a personas que tienen más probabilidades de causar tiroteos en “Gatillo” (“Trigger” en inglés y “Teurigeo” en su idioma original). Cuando se produce el primer ataque, la policía empieza a investigar el caso. Un policía decidido y un misterioso aliado unen fuerzas para evitar el caos. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El nuevo K-drama de acción y suspenso fue dirigido y escrito por Kwon Oh Seung. Además, tiene diez episodios que tiene una duración de aproximadamente 50 minutos y que se estrenaron el 25 de julio de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

Kim Nam-gil, Kim Young-kwang, Park Hoon, Kim Won-hae y Gil Hae-Yeon encabezan el elenco de “Gatillo”, que también cuenta con las actuaciones de Woo Ji Hyun, Jang Dong Joo, Jung Woong In, Jo Han Chul, Pak Wang Jae, Park Yoon Ho, Yang Seung Ri, Ahn Se Ho, Cha Rae Hyung, Son Bo Seung, Lee Suk, Kim Jung Hee y Hong Min Ki.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “GATILLO”

1. Kim Nam-gil como Lee Do

Kim Nam-gil, que fue parte de series como “Live Up to Your Name”, “Island”, “The Fiery Priest”, “La canción de los bandidos”, “Karma” y “Through the Darkness”, interpreta a Lee Do, un exmilitar que decidió no utilizar armas después algunos eventos en el campo de batalla. Pero un tiroteo en la comisaría en la que ahora trabaja, lo obliga a volver a disparar. A partir de ese momento, investiga a los que están detrás de los armamentos ilegales.

Kim Nam-gil da vida al oficial Lee Do en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

2. Kim Young-kwang como Moon Baek

Kim Young-kwang, que anteriormente apareció en “Misión posible”, “Runway Cop”, “Pinocho: No te puedo mentir” y “Neoeui kyeolhoonsik”, da vida a Moon Baek, un misterioso joven que apoya a Lee Do con la investigación y que no tiene nada que perder. Termina en medio de todo cuando recibe una caja con municiones.

Kim Young-kwang interpreta a Moon Baek, un misterioso hombre que ayuda al protagonista de la serie "Gatillo" (Foto: Netflix)

3. Park Hoon como Koo Jeong Man

Park Hoon, conocido por producciones como “Recuerdos de la Alhambra”, “El bocazas”, “The Nice Guy” y “Tae-yang-eui hoo-ye”, asume el rol de Koo Jeong Man, el hombre que lidera al grupo que hace el trabajo sucio para Gong Seok-ho. Él y su equipo se encargan de deshacerse de los cuerpos y limpiar las escenas de crímenes.

Park Hoon interpreta a Koo Jeong Man, jefe de una banda, en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

4. Kim Won-hae como Cho Hyeon Sik

Kim Won-hae, que participó en “Are You Human Too?”, “Strong Girl Bong-soon”, “Oneului Tamjeong” y “Tiempo de caza”, interpreta a Cho Hyeon Sik en “Gatillo”. Se trata del jefe de la estación de policía. Considera a Lee Do como un hijo y siempre se preocupa por él.

Cho Hyeon Sik (Kim Won-hae) siempre protege a Lee Do en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

5. Gil Hae-Yeon como Oh Gyeong Suk

Gil Hae-Yeon, que fue parte de producciones como “Poongmooneuro Deuleotso”, “Mar de la Tranquilidad”, “Memorias de un asesino” y “Eosembeulli”, da vida a Oh Gyeong Suk, una madre que busca justicia para su hijo y por la que Lee Do siente aprecio.

Gil Hae-Yeon como Oh Gyeong Suk, una madre que busca justicia para su hijo, en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Gatillo”:

Woo Ji Hyun como Yoo Jeong Tae

Jang Dong Joo como Jang Sun Gyeong

Jung Woong In

Jo Han Chul

Pak Wang Jae

Park Yoon Ho

Yang Seung Ri

Ahn Se Ho

Cha Rae Hyung

Son Bo Seung

Lee Suk

Kim Jung Hee

Hong Min Ki

¿DE QUÉ TRATA “GATILLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Gatillo”, “empiezan a aparecer armas ilegales y los tiroteos sacuden una Corea del Sur que hasta entonces vivía sin violencia armada. Dos hombres empuñan un arma, cada uno por motivos muy distintos.”

¿CÓMO VER “GATILLO”?

“Gatillo” está disponible en Netflix desde el 25 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

